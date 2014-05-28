جلال چاوشیان تهیه‌کننده فیلم سینمایی «مذاکرات مستقیم آقای عبدی» به کارگردانی علی شاه‌حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری و تدوین فیلم سینمایی «مذاکرات مستقیم آقای عبدی» به پایان رسیده و به زودی برای دریافت پروانه نمایش اقدام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این فیلم سینمایی درباره مسائل روز جامعه است، در نظر داریم تا هرچه سریعتر آن را برای اکران عمومی آماده کنیم.

چاوشیان با اشاره به اینکه به غیر از اکبر عبدی، مخاطب تنها صدای بازیگران را در این فیلم می‌شنود، گفت: هر کدام از بازیگرانی که صدایشان در این فیلم حضور دارد در اصل با همین صدا نقشی را ایفا می‌کنند؛ به عنوان مثال میلاد کی‌مرام نقش گروگانگیر، فریبا طالبی در نقش خبرنگار، داوود بختیاری در نقش رئیس سازمان صدا و سیما، علی درستکار در نقش کارشناس وزارت امور خارجه و المیرا عبدی و معصومه قاسمی در نقش های خودشان یعنی دختر و همسر اکبر عبدی حضور دارند.

وی بیان کرد: از دیگر بازیگرانی که با صدایشان در این فیلم حضور دارند می‌توان به یوسف مرادیان، ایرج سرباز، ابراهیم شفیعی و ... اشاره کرد.

در «مذاکرات مستقیم آقای عبدی» قرار است اکبر عبدی گروگان گرفته شود و سپس برای آزادی خود یک تنه تلاش کرده و با گروگان‌گیران مذاکره کند.