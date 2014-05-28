آغاز ثبت نام کاردانی به کارشناسی از 11 خرداد/ پذیرش بدون آزمون در 40 کدرشته

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی داوطلبان شرکت در دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 93 منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد.

وی افزود: داوطلبان متقاضی که دارای شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون هستند می توانند در مدت زمان اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در روز پنجشنبه 23 مردادماه 93 برگزار می شود. کارت ورود به جلسه آزمون نیز از روز دوشنبه 20 تا چهارشنبه 22 مردادماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: بر اساس ضوابط اعلام شده از تعداد 74 کدرشته امتحانی کاردانی به کارشناسی که در دفترچه راهنما درج شده است پذیرش در 34 کدرشته امتحانی از طریق آزمون و پذیرش در 40 کد رشته امتحانی از طریق سوابق تحصیلی (بدون آزمون) انجام می گیرد . با این حال تمامی داوطلبان اعم از متقاضیان پذیرش با آزمون یا بدون آزمون لازم است که نسبت به ثبت نام اقدام کنند.