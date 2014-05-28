به گزارش خبرنگارمهر، محمدحسين بحرالعلومي صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان با تاكيد بر اینکه احیای اماکن تاریخی بدون مشاركت مديريت شهري و مردم ميسر نمي شود، افزود: بر اين اساس، طرح شناسايي اماكن واجد ارزش تاريخي، مطابق با برنامه هاي صندوق احياء و بهره برداري از اماكن تاريخي و با مشاركت شوراهاي اسلامي و شهرداران شهرهاي استان در دستور كار قرار دارد.

وی با اشاره به اينكه مالكان اماكن تاريخي در شهرهاي استان سمنان در صورت ايجاد ارزش افزوده اقتصادي به تغيير كاربري لازم و احياء و بهره برداري رغبت پيدا مي كنند، افزود: اين اداره كل در صدد گزينش اماكن تاريخي نمونه در هر شهر براي حمايت از مالكان است.

مدير كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان گفت: در حال حاضر اين اداره كل آماده واگذاري مديريت خدمات بهره برداري از اماكن تاريخي قابل احياء در استان از جمله خانه تدين و كاروانسراهاي ايوانكي، دهنمك، دامغان و مياندشت است و به زودي شرايط واگذاري اين اماكن اعلام مي شود.

بحرالعلومی از سفر مسعود سلطانی فر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور به استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: رياست سازمان به اتفاق هيئت همراه، صبح فردا در استان حضور خواهند يافت.

وی گفت: استقبال در گرمسار، بازديد از فرودگاه افلاك آسيا، معادن و غار نمكي، افتتاح فاز اول موزه صنعت گرمسار، بازديد از جاده سنگفرش، موزه اقوام، شهميرزاد و مهديشهر، بافت تاريخي سمنان، مجموعه شبديز و هتل ققنوس از جمله برنامه هاي سفر يك روزه رياست سازمان به اين استان است.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان در خاتمه گفت: آخرين برنامه سفر، حضور در دفتر نماينده ولي فقيه در استان و ديدار با امام جمعه سمنان است.