پرویز سروری نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به احتمال افزایش استفاده شهروندان از مترو در پی افزایش قیمت بنزین، از برنامهریزی مدیریت شهری برای افزایش تعداد واگنهای مترو خبر داد و گفت: در این زمینه از دو محور داخلی و خارجی در حال پیگیری هستیم.
وی اظهار کرد: در محور داخلی، تمام ظرفیتهای کشور را بسیج کردهایم و مجموعههایی را که تقریباً در زمان آغاز این دوره فعالیتشان متوقف شده بود، مجدداً فعال کردهایم. این مجموعهها در حال حاضر به صورت دو شیفت و سه شیفت مشغول به کار هستند.
قرارداد بزرگ خرید واگن از چین
وی افزود: هدف ما تولید واگنهای ملی است و تاکنون دو رام از واگنهای تولید داخل وارد خط شده است و امیدواریم در طول امسال، به صورت مرتب محصولات تولید ملی در اختیار ناوگان مترو قرار بگیرد.
سروری با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر روند تولید و تأمین واگنها تصریح کرد: وضعیت جنگ مقداری این روند را به تأخیر انداخت، اما دوستان ما شبانهروز در حال تلاش هستند تا این خلأ را جبران کنند و در کنار ظرفیت داخلی، اقدام اساسی دیگری نیز انجام شده و آن انعقاد قرارداد بسیار بزرگ خرید واگن از چین است که بر اساس آن تعداد قابل توجهی واگن خریداری شده است.
وی گفت: فرآیند اجرای این قرارداد بسیار طولانی بود، اما اقدامات لازم انجام شده است و حتی قرار بود نخستین رام واگنهای چینی پیش از آغاز جنگ بارگیری و وارد ایران شود، اما با وقوع جنگ و مسدود شدن مسیرهای دریایی، این موضوع فعلاً امکانپذیر نیست.
سروری خاطرنشان کرد: با این حال، مسیرهای دیگری را در دست بررسی داریم و مسئولان مربوطه در حال بررسی راههایی هستند تا واگنها از مسیرهای جایگزین، از جمله مسیر ریلی، وارد کشور شوند، تا آنجا که اطلاع دارم، در این زمینه نیز توفیقاتی حاصل شده است.
وی تأکید کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که با افزایش تولید داخلی و ورود واگنهای خریداریشده، ظرفیت ناوگان مترو افزایش پیدا کند و پاسخ مناسبی به افزایش تقاضای سفر شهروندان داده شود.
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