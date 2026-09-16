بخشدار امام حسن: فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی سه شنبه شب در نشست ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس بخش امام حسن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس اظهار کرد: برنامههای این هفته باید با رویکردی اثرگذار و متناسب با نیازهای نسل جوان برگزار شود.
بخشدار امام حسن با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی رشادتها و فداکاریهای رزمندگان و انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسلهای جوان است.
وی خواستار برنامهریزی منسجم دستگاههای اجرایی و فرهنگی بخش برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای این ایام شد.
در این نشست که با حضور مسئولان و اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سالن اجتماعات بخشداری امام حسن برگزار شد، سرگرد خدام، فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهداء شهر امام حسن نیز به تشریح برنامههای پیشبینیشده پرداخت.
در ادامه اعضای ستاد پیشنهادها و دیدگاههای خود را درباره نحوه برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس در بخش امام حسن مطرح و درباره اجرای برنامههای این ایام بحث و تبادل نظر کردند.
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