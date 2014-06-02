نصب دوربین های کنترل سرعت محور اهواز سوسنگرد در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مصدقی صبح امروز در آیین شروع به کار رسمی پاسگاه پلیس راه اهواز – سوسنگرد محور اهواز - سوسنگرد گفت: به علت قرار گرفتن در مسیر تردد کاروان های راهیان نور و اینکه به مرز زمینی چزابه منتهی می شود از اهمیت بالایی برخوردار و به این علت دارای حجم ترافیکی بالایی است.



وی افزود: سوسنگرد با دارا بودن 350 کیلومتر راه اصلی و 440 کیلومتر راه روستایی در محدوده استحفاظی خود دارای مسیر ترددی با ترافیک سنگین است که روزانه حدود 10 هزار دستگاه از وسایل نقلیه از نوع سبک و سنگین در این محور تردد می کنند.



مديركل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان اظهار کرد: از آنجايي كه محور اهواز سوسنگرد فاقد پليس راه بوده است موقتا به راه اندازی ساختمان پليس راه در اين محور اقدام كرديم تا با بهره برداري از ساختمان پليس راه امكان كنترل ترافيك و ارتقاء ضريب ايمنی در اين محور برقرار شود.



مصدقی با اشاره به اینکه عامل 70 درصد از تصادفات را سرعت غير مجاز است، از نصب دوربین های ثابت کنترل سرعت در این محور خبر داد و آن را برای افزایش میزان امنیت رانندگان و کاهش حضور فیزیکی پلیس در جاده های این محور عنوان کرد.



وی با بیان اینکه راه نیز به عنوان یک سرمایه ملی به حساب می آید، تصریح کرد: نگهداری از راه ها را دارای اهمیتی بیش از ساخت و توسعه آنها دانست که باید برای حفظ و نگهداری آن تلاش شود.

محور اهواز- اندیمشک در مسیر چهار بانده شدن

معاون مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان نیز در این مراسم گفت: متاسفانه آمار تصادفات در محور اهواز - سوسنگرد به علت دو طرفه بودن آن و عادت هم استانی های ما به رانندگی با سرعت بالای 120 کیلومتر قابل توجه است که طبق این آمار این محور در سال گذشته 228 نفر کشته داشته است.



جهانبخش امانی افزود: اگر بیمه 10 درصد از 190 هزار میلیارد ریالی را که برای دیه کشته شدگان تصادفات در طول سال هزینه می کند به امر پیشگیری اختصاص می داد میزان تصادفات جاده ای کمتر از این می بود.



وی اظهار کرد: محور اهواز - سوسنگرد در حال چهار بانده شدن است و حضور پلیس راه برای این محور که از اهمیت بالایی از لحاظ ترددی برخوردار است امری ضروری به نظر می رسید.



