به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام نمادی یک از استان چهار فصل است چراکه این استان در هر فصل زیبایی هایی برای گردشگران و مسافران دارد.

بخش میشخاص از توابع شهرستان ایلام قرار دارد و با داشتن باغات و منظره های فراوان در نوع خود بی نظیر است.

در این بخش روستای هدف گردشگری حیدرآباد وجود دارد که به دلیل تولید زردآلو در کشور و استان شناخته شده است.

باغات زردآلود در منطقه ای که به نام حیدرآباد نامگذاری شده در نوع خود بی نظیر است و در این ایام نیز جشن برداشت زردآلود در این منطقه برگزار می شود.

زیبایی های طبیعی فراوان و در عین حال باغات میوه ظرفیتی در بخش میشخاص فراهم کرده که گردشگران به این سمت بیایند.

در ایام تابستان که هوا بسیار گرم است، منظره های طبیعی و باغات میشخاص فرصتی مناسب برای تفریح و گردشگری است و بیشتر میوهای باغهای میشخاص زرد آلو است که جایگاه خاصی در ایلام دارد و هلو، توت فرهنگی، سیب درختی ،گردو ،آلو و ... از جمله میوهایی است که در این منطقه به وفور پرورش داده می شود.

ظرفیت باغات در این بخش باعث شده در ایام تابستان میوه های بسیار زیادی از جمله زردآلو، هلو، آلو و.. تولید و به مرکز استان و سایر نقاط کشور ارسال شود.

بسیاری از مردم استان در ایام تابستان هم برای تفریح و خرید میوه به این بخش سفر می کنند و از نزدیک باغات بسیار زیبا در عین حال پر ثمر میشخاص را نظاره گر می شوند.

روستای حیدرآباد مستعد تبدیل به منطقه توریستی

یک کارشناس مسائل گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش میشخاص و روستای حیدرآباد فرصتی مناسب برای گردشگری و توسعه باغات در استان ایلام فراهم کرده است.

عیل اکبری بیان داشت: در عین حال که باغات این بخش منبع درآمد مردم محسوب می شوند اما زیبایی های طبیعی باعث شده این منطقه کاملا گردشگر پذیر باشد.

این کارشناس عنوان کرد: هم اکنون درختان زردآلود در منطقه و روستایی حیدرآباد یک ظرفیت بی نظیر چه در بخش گردشگری و چه در بخش تولید میوه ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: آنچه در منطقه مشاهده می شود ظرفیت بی نظیر برای توسعه باغات و تبدیل شدن به یک منطقه کاملا توریستی است که متاسفانه کمبود امکانات باعث جلوگیری از این مهم شده است.

اکبری اضافه کرد: هم اکنون باید توسط مسئولان امکانات زیرساختی و رفاهی جهت تبدیل شدن این منطقه به یک منطقه توریستی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بدون شک با همت خود مردم و بخش خصوصی هم می توان از مناطق و باغات میشخاص جهت منبع درآمد مردم در بخش گردشگری بیشتر استفاده کرد.

اکبری بیان داشت: باید با ایجاد امکانات توسط دولت و بخش خصوصی نسبت به استفاده از ظرفیتهای گردشگری این بخش اقدام کرد.

هم اکنون بیشترین میزان سطح زیر كشت باغ های زردآلو شهرستان ایلام مربوط به بخش میشخاص است و این بخش دارای باغ های گسترده ای برای تولید زردآلو با كیفیت و مرغوب است.

میشخاص منطقه‌ای سرسبز و دارای چشمه‌های جاری و باغ میوه است كه در فصل تابستان گردشگران بسیاری را جذب می‌كند که توسعه و تكمیل زیرساخت ها در جذب گردشگران نقشی اساسی ایفا می كند

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بدون شک استفاده از ظرفیت گردشگری و تولید میوه و توسعه باغات در این بخش می توان کمک شایانی در جهت رفع بیکاری منطقه و منبه درآمدی برای مردم باشد.

آمیختگی جنگل و باغهای میوه، به خصوص درختان گردو، همراه با چشمه ‏ها و رودهای خروشان، چشم‏اندازی زیبا به این منطقه بخشیده و این منطقه هم از نظر جذب گردشگر و هم از نظر تولید محصولات باغی، از جمله منابع درآمدزا و مهم استان و روستاییان به شمار می‏آید.

بدون شک بخش مهمی از ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری استان ایلام در روستاها وجود که به دلیل ناشناختگی به خوبی در کشور معرفی نشده اند و با معرفی و ایجاد امکانات می توان راه برای توسعه گردشگری این روستاها فراهم کرد.