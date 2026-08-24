به گزارش خبرگزاری مهر، علی طزری در جریان بازدید میدانی از زیرساختهای بندر شهید رجایی ضمن قدردانی از تلاش مدیران حوزه زیرساختی این بندر اظهار کرد: این بازدیدها و ارزیابیها با هدف کاهش آسیبپذیری، تسریع در فرآیند بازگشتپذیری زیرساختها و اطمینان از ارتقای سطح آمادگیها انجام میشود و بازدیدهای مستمر از این مجموعه نیز در همین راستا ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به جایگاه بندر شهید رجایی ادامه داد: این بندر بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی کشور و از ارکان اصلی تداوم فعالیتهای اقتصادی، نقش مهمی در تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم دارد؛ بنابراین از منظر پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت ویژهای است.
معاون زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: تلاشها بر این است در کنار مدیران و مسئولان بندر، مشکلات و چالشهای موجود را در سطح ملی و با بهرهگیری از ظرفیتهای حاکمیتی سازمان پدافند غیرعامل کشور پیگیری کنیم تا موانع موجود برطرف شود.
طرزی ابراز امیدواری کرد: مجموعه مدیران و کارکنان بندر شهید رجایی بتوانند مسئولیت و مأموریت خود را در زمینه تداوم خدمترسانی در حوزه اقتصادی و زیرساختی کشور، به بهترین نحو انجام دهند.
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