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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

تأکید معاون پدافند غیرعامل کشور بر کاهش آسیب‌پذیری بندر شهید رجایی

تأکید معاون پدافند غیرعامل کشور بر کاهش آسیب‌پذیری بندر شهید رجایی

بندرعباس- معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اهمیت راهبردی بندر شهید رجایی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور، گفت: ارزیابی میدانی اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌پذیری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طزری در جریان بازدید میدانی از زیرساخت‌های بندر شهید رجایی ضمن قدردانی از تلاش مدیران حوزه زیرساختی این بندر اظهار کرد: این بازدیدها و ارزیابی‌ها با هدف کاهش آسیب‌پذیری، تسریع در فرآیند بازگشت‌پذیری زیرساخت‌ها و اطمینان از ارتقای سطح آمادگی‌ها انجام می‌شود و بازدیدهای مستمر از این مجموعه نیز در همین راستا ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به جایگاه بندر شهید رجایی ادامه داد: این بندر به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور و از ارکان اصلی تداوم فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم دارد؛ بنابراین از منظر پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.

معاون زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: تلاش‌ها بر این است در کنار مدیران و مسئولان بندر، مشکلات و چالش‌های موجود را در سطح ملی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حاکمیتی سازمان پدافند غیرعامل کشور پیگیری کنیم تا موانع موجود برطرف شود.

طرزی ابراز امیدواری کرد: مجموعه مدیران و کارکنان بندر شهید رجایی بتوانند مسئولیت و مأموریت خود را در زمینه تداوم خدمت‌رسانی در حوزه اقتصادی و زیرساختی کشور، به بهترین نحو انجام دهند.

کد مطلب 6926002

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