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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره در شاهرود با ۲۰ فقره سرقت دستگیر شد

سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره در شاهرود با ۲۰ فقره سرقت دستگیر شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی و دستگیری سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره در شاهرود خبر داد و گفت: متهم در بازجویی‌های فنی به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهرستان شاهرود و کشف ۲۰ فقره سرقت خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهرستان شاهرود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و رصد میدانی، سرانجام سارق را شناسایی کردند و وی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

حسینی با بیان اینکه متهم در جریان بازجویی‌های فنی به ۲۰ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهرستان شاهرود اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6925998

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