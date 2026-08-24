به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق ساختمانهای نیمهکاره در شهرستان شاهرود و کشف ۲۰ فقره سرقت خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمانهای نیمهکاره در شهرستان شاهرود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و رصد میدانی، سرانجام سارق را شناسایی کردند و وی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
حسینی با بیان اینکه متهم در جریان بازجوییهای فنی به ۲۰ فقره سرقت از ساختمانهای نیمهکاره در شهرستان شاهرود اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
نظر شما