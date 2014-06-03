حسين نجاتي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آستانه شروع تمرينات و اردوي آماده سازي تيم فوتبال صباي قم براي حضور در بازي‌هاي فصل جديد ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور كادر فني به دقت بازيكنان مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند تا در ليگ جديد حضور پرقدرتي داشته باشيم.

وي ادامه داد: در حالي كه قرار است بازي‌هاي فصل جديد ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام خليج فارس از دهه اول مرداد ماه يعني چيزي حدود دو ماه ديگر رسما آغاز شود، به همين خاطر هم زمان‌بندي شروع تمرينات صورت گرفته و هم اينكه براي جذب بهترين بازيكنان براي ليگ جديد در حال فعاليت هستيم.

نجاتي ادامه داد: تيم فوتبال صباي قم در دوره قبل بازي‌هاي ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام خليج فارس موفق به كسب مقام نهم شده است ولي انتظار مسئولان استان و علاقمندان به تيم صبا و هواداران اين است كه در اين دوره تيم صباي قم هم پرقدرت ظاهر شود و هم اينكه بتواند با حضور در جمع چهار تيم بالاي جدول يكي از سهيمه‌هاي فوتبال كشورمان در ليگ قهرمانان آسيا باشد.

سرپرست تيم فوتبال صباي قم اضافه كرد: در واقع هدف اصلي از آماده سازي تيم فوتبال صباي قم براي شركت اين تيم در بازي‌هاي ليگ برتر قرار گرفتن بين 6 تيم بالاي جدول است، ضمن اينكه هدف ما اين است كه صباي قم بتواند در سال جاري جواز صعود به بازي‌هاي ليگ قهرمانان آسيا را از طريق موفقيت در جام حذفي فوتبال باشگاه‌هاي كشور نيز كسب كند و در اولين فصل حضور رسمي خود در قم با حمايت هواداران مسير موفقي را طي كند.

وي عنوان داشت: در راه كسب آمادگي براي حضور موفق در باز‌ي‌هاي فصل جديد ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور كه مرداد ماه سال جاري برگزار مي‌شود، با دعوت از بازيكنان مورد نظر كادر فني در حال عقد قرارداد با آنها هستيم تا انشاءالله تمرينات را از هفته آينده آغاز كنيم.

نجاتي خاطرنشان كرد: تمرينات تيم فوتبال صباي قم براي حضور در فصل جديد مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور انشاءالله بعد از تعطيلات نيمه خرداد ماه آغاز خواهد شد،‌ در واقع برنامه‌ريزي شروع تمرينات انجام شده و تيم از روز شنبه هفدهم خرداد كار خود را براي ليگ جديد رسما آغاز مي‌كند.

وي تصريح كرد: بازيکنان مورد نظر كادر فني تيم صباي قم يك به يك در باشگاه صبا حضور مي‌يابند تا با بررسي تمام شرايط و با دقت و ظرافت كامل بتوانيم جوانب را بررسي كرده و بهترين تيم را باري حضور موفق در بازي‌هاي فصل جديد ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام خليج فارس تشكيل بدهيم.

گفتني است: بر اساس برنامه ريزي سازمان ليگ برتر فدراسيون فوتبال بازار نقل و انتقالات چهاردهمين دوره مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام خليج فارس از روز پنجشنبه اول خرداد ماه آغاز شده و تا روز اول مردادماه ادامه خواهد داشت.

