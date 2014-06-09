محسن کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود گفت: این رسیتال طی روزهای 23 و 24 خرداد ماه امسال در قالب اجرای چند فرم موسیقایی ایرانی، چند موسیقی فیلم ماندگار تاریخ سینما و تعدادی از آثار ماندگار موسیقی کلاسیک دنیا برای علاقه مندان موسیقی ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه در اجرای این برنامه موسیقایی به تماشاگران ارائه می شود یک برنامه موسیقایی هم شاد و هم سنگین است که می تواند برای آنها از جذابیت خوبی برخوردار باشد. من در این کنسرت از فرم موسیقایی بیات ترک و اصفهان استفاده می کنم و آن را با اجرای چند موسیقی فیلم از جمله فیلم‌های چارلی چاپلین ادامه می دهم و در نهایت با اجرای قطعه های آشنای موسیقی کلاسیک دنیا به پایان می برم. در این کنسرت سعی کردم که در یک رسیتال تخصصی پیانو تماشاگری که کمتر با دنیای علمی موسیقی آشناست هم با فضای این کنسرت ها احساس نزدیکی بیشتری کند.

این نوازنده پیانو توضیح داد: به طور حتم هیچ گونه موسیقایی همه اقشار را جذب نمی کند و این در همه جای دنیا یکسان است که اصولا موسیقی پاپ به عنوان پرطرفدارترین گونه موسیقایی بین مردم با اقبال مواجه می شود بنابراین نباید چندان نگران مخاطب آثار و برنامه هایی همچون این رسیتال بود چرا که این نوع شیوه اجرایی هم تماشاگران خاص خود را دارد و می تواند برای مخاطبان ارزشمند باشد.

کوهستانی تصریح کرد: آنچه تاکنون در حوزه موسیقی انجام دادم تلاش برای اجرای یک کار ارزشمند موسیقایی بوده است که بتوان در قالب آن تماشاگر ایرانی را با گونه های مختلفی از موسیقی آشنا کرد. علاقه‌مند موسیقی در بخش های مختلف زیاد است و حالا این ما هستیم که به عنوان هنرمند باید دست به خلق فضاهایی بزنیم که تماشاگر آن را در جای دیگری جستجو نکند.

رهبر اسبق ارکستر جوانان مرکز موسیقی وزارت ارشاد درباره برنامه های آینده خود در عرصه موسیقی بیان کرد: فضا و نحوه تولید آثار موسیقایی در کشورمان به شکلی است که یاد گرفتیم تا وقتی کارها را به مرحله عمل نرسانیم از آن خبری را اعلام نکنیم ضمن اینکه اگر ناغافل خبری را اعلام کنیم این امکان وجود دارد تازگی فضا از دست برود. با این حال من کارهای بزرگ و گسترده ای را در حوزه موسیقی برنامه ریزی کردم که بعد از قطعی شدن آن را اطلاع رسانی می کنم.

محسن كوهستاني آهنگساز و نوازنده پيانو از جمله هنرمندانی است که تا كنون اجراهاي متعددي در ايران و كشورهاي اروپايي، آسيايي و آمريكايي داشته است.