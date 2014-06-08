توافق هسته ای "اهداف استراتژیک" ایران و غرب را تامین می کند/ جدیت تهران و واشنگتن برای توافق نهایی

در حالی که کمتر از دو ماه تا 20 جولای زمان دسترسی به یک توافق هسته ای جامع بین ایران و گروه 1+5 مانده است گزارش هایی مبنی بر احتمال تمدید مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 با هدف دسترسی به توافق هسته ای دائم منتشر می شود. برخی منابع علت تمدید احتمالی مذاکرات هسته ای بین ایران و این گروه را ادامه برخی اختلافها بین طرف های مذاکره کننده می دانند و معتقد هستند که برای حل و فصل اختلافات باقی مانده نیاز به مدت زمان بیشتری است.

الی گرانمایه در گزارش خود برای شورای روابط خارجی اروپا که بخشی از آن توسط روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد تأکید کرده بود که توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 منافع زیادی برای اروپا خواهد داشت.

گرانمایه در گزارش خود بر آن است که دستیابی به یک توافق باعث کاهش تهدید ناشی از گسترش هسته ای، مانع بروزیک فاجعه ناشی از اقدام نظامی، روابط اقتصادی گرم با ایران و اجازه دادن به اروپا برای مشارکت تهران در رفع تهدیدات امنیتی در منطقه - مانند سوریه و مبارزه با القاعده - خواهد شد.

در همین راستا خبرنگار مهر مصاحبه ای با "الی گرانمایه" عضو مدعو شورای روابط خارجی اروپا انجام داده و نظرات وی را در این خصوص خواستار شده است.

خانم گرانمایه در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دسترسی به توافق نهایی هسته ای بین ایران و گروه 1+ 5 تا 20 ماه جولای وجود دارد گفت: در تمامی طرف های مذاکره کننده عزم سیاسی برای دسترسی به یک توافق هسته ای جامع تا 20 جولای وجود دارد.

وی در ادامه درباره چالش های پیش رو در خصوص احتمال تمدید مذاکرات هسته ای تصریح کرد: کمتر از دو ماه تا 20 جولای مانده است و هنوز اختلافات و شکاف های فنی بین ایران و گروه 1+5 وجود دارد. با وجود اینکه هیچ یک از طرف ها خواستار تمدید توافق هسته ای موقت نیستند اما در عین حال هر دو طرف برای تمدید زمان اعلام شده با هدف حل و فصل اختلافات اعلام آمادگی کرده اند. در حال حاضر آنچه که مورد علاقه طرفین است رسیدن به توافق تا 20 جولای است.

شاهد تمرکز دولت های ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق هستیم

خانم گرانمایه با اشاره به جدی بودن طرف های مذاکره کننده برای دستیابی به یک توافق نهایی گفت: شاهد تمرکز دولت های ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق هستیم امری که در ده سال گذشته خبری از آن نبوده است با این حال ممکن است برای حل و فصل مسائل نیاز به چند ماه مذاکره بیشتر هم باشد.

این کارشناس ارشد شورای روابط خارجی اروپا همچنین با اشاره به درخواست برخی دیپلمات های غربی که خواستار گنجانده شدن مسئله موشک های ایران در مذاکرات هسته ای شده اند در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی کنید طرح این مسئله ناشی از ترس رژیم اسرائیل باشد، تصریح کرد: گروه 1+5 نگرانی هایی درباره برنامه موشکی ایران دارد و برخی گروه ها و لابی های خاص در برخی از کشورهای مذاکره کننده معتقد هستند که این مسئله باید در توافق نهایی هسته ای با ایران گنجانده شود و حل و فصل شود که لزوما این خواست آنها خواست دولت های این کشورها نیست.

باراک اوباما برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران متعهد است

وی درباره برخی اختلافات بین رژیم اسرائیل و دولت باراک اوباما بر سر مذاکرات هسته ای با ایران و اینکه منافع آمریکا با منافع رژیم اسرائیل در قبال مسئله هسته ای ایران متفاوت هستند و اینکه آمریکا چگونه می تواند این موضوع را حل و فصل کند گفت: باراک اوباما نشان داده است که برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران متعهد است زیرا این مسئله به نفع منافع ملی آمریکا است. تمامی منافع آمریکا در این خصوص با منافع اسرائیل مشترک نیست.

خانم گرانمایه در پاسخ به این سوال که دولت اوباما چگونه اختلافات خود با دولت رژیم اسرائیل را حل و فصل خواهد کرد تصریح کرد: با اینحال ما شاهد بوده ایم که باراک اوباما قادر به مدیریت اختلافات خود با اسرائیل است مانند آنچه که در توافق موقت هسته ای با ایران رخ داد. باراک اوباما با اطمینان دادن به اسرائیل که توافق هسته ای نهایی با ایران امنیت این کشور را تهدید نخواهد کرد ادامه خواهد داد و در عین حال اجازه نخواهد داد که مخالفت غیر منطقی اسرائیل موجب بر هم خوردن مذاکرات شود.

هیچ کس برای فردای پس از توافق هسته ای ایران و غرب فضای گل و بلبل پیش بینی نمی کند

این کارشناس ارشد در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما درباره مذاکرات هسته ای چیست گفت: به نظر من دستیابی به یک توافق هسته ای امکانپذیر است و برای تامین اهداف مهم استراتژیک ایران و غرب ضروری است و هر جایگزینی برای دیپلماسی در این خصوص تبعات منفی زیادی برای هر دو طرف خواهد داشت.

همچنین خانم گرانمایه در تحلیل این موضوع که برخی معتقد هستند که حتی اگر مذاکرات هسته ای با ایران حل و فصل شود غرب باز هم به دنبال بهانه های جدیدی برای ادامه فشار بر ایران خواهد بود، تصریح کرد: هیچ کس برای فردای روز دستیابی به توافق هسته ای بین ایران و غرب فضای گل و بلبل پیش بینی نمی کند که در آن شاهد هیچگونه مشکلاتی نباشیم.

وی افزود: همه می دانند که توافق هسته ای بخشی از ماراتن اعتمادسازی بین ایران و غرب است که حدود 30 سال است از هم فاصله گرفته اند. غرب و ایران باید مشکلات متفاوت خود را قدم به قدم مورد بررسی قرار دهند که این کار را می توان از طریق یک رابطه تعاملی و بعد از دستیابی به یک توافق هسته ای انجام داد.

به اعتقاد این کارشناس ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، داشتن رابطه تعاملی در جهان امروز که به سمت جهانی شدن پیش می رود و همه کشورها برای حل مشکلات خود نیاز به همکاری با هم دارند امری ضروری است و ایران و غرب نیز هر دو با کشورهایی که لزوما متحدان آنها هم نیستند دارای رابطه تعاملی هستند. در جهان امروز کشورها نیاز به همکاری برای رفع نگرانی های مشترک خود دارند مثل نگرانی های امنیتی غرب و ایران در خاورمیانه.

الی گرانمایه عضو مدعو شورای روابط خارجی اروپا و کارشناس روابط ایران و اتحادیه اروپا است. وی دانش آموخته حقوق در دانشگاه کمبریج انگلیس و حقوق و روابط بین الملل در دانشگاه ویرجینیا است، بین سال های 2011 تا 2013 با شرکت بین المللی حقوقی هربرت اسمیت فریهیلز/Herbert Smith Freehills LLPˈ در لندن و توکیو همکاری می کرده است.

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گفتگو از پیمان یزدانی