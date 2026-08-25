مدودف: ناتو به اقدامات خصمانه علیه روسیه پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه گفت که گسترش ناتو تهدیدی وجودی برای امنیت مسکو است.

این مقام کرملین خاطرنشان کرد: روسیه به تضمین‌هایی نیاز دارد که مورد حمله قرار نگیرد و هرگونه اقدام خصمانه ناتو علیه مسکو پایان یابد.

ائتلاف نظامی ناتو در سال های اخیر سعی کرده که به سمت شرق و مرزهای روسیه گسترش یابد. مسکو، این موضوع را یکی از علل انجام عملیات ویژه نظامی در خاک اوکراین اعلام کرده است.

پس از شروع جنگ اوکراین، ناتو تلاش کرده تا پایگاه های نظامی خود در شرق اروپا را تقویت کند. این موضوع، تنش ها بین غرب و کرملین را افزایش داده است.