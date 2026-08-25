به گزارش خبرنگار مهر، مجیب‌الرحمن دهانی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه همونت خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اخذ کد شبانه‌روزی برای دخترانه دوره اول متوسطه در روستای مدحوک از توابع منطقه کوهستانی همونت نهایی شد و هم‌اکنون بخش بزرگی از تجهیزات زیستی و خوابگاهی مورد نیاز توسط مدیریت آموزش و پرورش عشایر سیستان و بلوچستان تأمین و آماده انتقال است.

وی با اشاره به اینکه منطقه همونت با بیش از ۲۰ روستای پراکنده، بیشترین آمار ترک تحصیل دختران در مقاطع متوسطه را در شهرستان دارد، خاطرنشان کرد: با فعال‌سازی خوابگاه این مدرسه، دانش‌آموزان دختر از روستاهای اطراف بدون دغدغه تردد در مسیرهای صعب‌العبور، امکان اسکان و تحصیل همزمان را پیدا می‌کنند که گامی بلند در جهت تحقق عدالت آموزشی محسوب می‌شود.

فرماندار مهرستان در تشریح جزئیات تجهیزات تأمین‌شده تصریح کرد: تجهیزات زیستی شامل تخت‌خواب، کمد، سیستم گرمایشی و سرمایشی، وسایل آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی توسط آموزش و پرورش عشایر استان تأمین شده و به محض انتقال، خوابگاه این مدرسه آماده بهره‌برداری خواهد بود.

دهانی در ادامه با اشاره به تأثیرات اجتماعی این اقدام بیان کرد: با اخذ کد شبانه‌روزی و تجهیز این مدرسه، ضمن جلوگیری از بازماندن دختران از تحصیل، زمینه ارتقای سطح آگاهی و توانمندی خانواده‌های منطقه نیز فراهم می‌شود.

لازم به ذکر است شهرستان مهرستان با دارا بودن بیش از سی هزار دانش آموز و مناطق کمتر توسعه یافته و کوهستانی، یکی از شهرستان‌های هدف در طرح توسعه عدالت آموزشی استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و اخذ کد شبانه‌روزی برای این مدرسه، اقدامی تاثیر گذار در رشد نیروی انسانی به شمار می‌رود.