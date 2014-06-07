به گزارش خبرنگار مهر، سید حیدر مرتضوی عصر شنبه در دوره آموزشی معاونان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان های کشور که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار کرد: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در سال 80 بر اساس سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در حکم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، استفاده از فناوري روز در ترويج و گسترش فرهنگ اسلامي و نیز ارائه فرهنگ و معارف اسلامي با محتواي غني و اصيل و با شكلي زيبا و متناسب با نياز و سليقه مخاطب راه اندازی شد.

وی محورهای راهبردی این موسسه را سه گزاره محتوای ملی، کاربر ملی و زیرساخت ملی ذکر کرد و گفت: بعد از موفقیت های تبیان در این سه محور، و شکل یافتن مؤسسه ای منحصر به فرد در حجم و تنوع محتوا، کمیت و مشارکت کاربران و قوت یافتن زیرساخت های فنی در شبکه، نرم افزار و مرکز داده (دیتاسنتر)، در سال های اخیر این مؤسسه محور دیگری را با عنوان مدیریت برای ایجاد کارهای جمعی، توسعه مشارکت های بین سازمانی و تشکیل کنسرسیوم های مختلف تعریف کرده است.

قائم مقام موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر قم توسعه پایگاه اطلاع رسانی تبیان، نرم افزارهای چند رسانه ای و بازی های رایانه ای محتوای تلفن همراه و ایجاد شبکه های تخصصی محتوایی را از محورهای راهبردی محتوا برشمرد.

تبیان پربازدیدترین پایگاه اینترنتی

وی تبیان را یکی از پربازدیدترین پایگاه های اینترنتی فارسی زبان در داخل کشور دانست و افزود: این سایت به طور متوسط روزانه بیش از 800 هزار بازدید کننده و همین تعداد عضو دارد.

مرتضوی تاکید کرد: تاکنون حدود یک میلیارد و 900 میلیون بار از این پایگاه بازدید شده و معمولاً در آنِ واحد، چندین هزار کاربر در حال استفاده و تعامل فرهنگی با سایت تبیان هستند.

وی با بیان اینکه سایت تبیان، در بعد محتوایی در سه محور کلی مجله الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و گنجینه الکترونیکی فعالیت دارد تصریح کرد: روزانه بیش از 100 مقاله جدید با محورهای قرآن، دین و اندیشه، خانواده ایرانی، دانش و زندگی، تغذیه و سلامت، گردشگری، سیاست، اعتقادات، کودک و نوجوان و... در مجله الکترونیکی تبیان بارگذاری می شود.

مرتضوی افزود: بیش از 100 هزار کتاب و مقاله فارسی و 15 هزار کتاب به سایر زبان ها در کتابخانه الکترونیکی تبیان، 6400 ساعت فیلم در گنجینه فیلم تبیان، 6500 ساعت صوت در گنجینه صوتی تبیان و 73 هزار تصویر در گنجینه تصاویر تبیان وجود دارد.

وجود 100 عنوان نرم‌افزار

به گفته قائم مقام موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر قم در بخش نرم افزارهای چند رسانه ای تبیان نیز بیش از 100 عنوان نرم افزار با موضوعات مذهبی، آموزشی، بانک اطلاعاتی و دائره المعارف ها و اطلس ها وجود دارد.

وی با اشاره به راه اندازی شبکه تخصصی قرآن و شبکه اختصاصی کودک در تبیان اظهار کرد: شبکه اختصاصی کودک فضایی امن، ساده و مفید که برای دسترسی و تبادل اطلاعات کودکان طراحی و پیاده سازی شده است.

مرتضوی به فعالیت های مشاوره ای سایت تبیان اشاره کرد و گفت: مشاوره اینترنتی تبیان در 15 حوزه کلی و 64 زیرموضوع انجام می شود و تاکنون بیش از یک میلیون سئوال کاربران در زمینه های مختلف پاسخ داده شد.

راه اندازی کنسرسیوم‌های فعال در هر حوزه

وی به بررسی افق آینده فعالیت های موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان پرداخت و با اشاره به تلاش برای فراهم کردن زیرساخت مستحکم فنی در شبکه، نرم افزار و مراکز داده اظهار کرد: تبیان برنامه ای را تنظیم کرده که طبق آن، همانند کنسرسیوم محتوای ملی، که مصداق موفق و قدرتمند همکاری جمعی، داوطلبانه، کم هزینه و در بالاترین سطح قوای مختلف، و در گستره ای از سازمان های دولتی، حاکمیتی و خصوصی است را در حوزه های دیگر راه اندازی کند.

قائم مقام موسسه تبیان دفتر قم افزود: موضوعاتی که تبیان سال ها در آن فعالیت داشته و به واسطه آن، نیروی انسانی متعهد، باتجربه و متخصص هر یک را دارد و در افق آینده خود قصد دارد شبکه هایی از عناصر فعال در هر حوزه را ایجاد کند.

وی برخی از این شبکه ها را محتوای متنی (کنسرسیوم محتوای ملی)، گنجینه فیلم، صوت و تصویر (کنسرسیوم چند رسانه ای)، شبکه های اجتماعی تخصصی و ارزشی (مجمع شبکه های اجتماعی و شبکه واسطین خیر)، پروژه های مدارس و آموزش الکترونیکی (شبکه مدارس)، بازی های رایانه ای (شبکه تولیدکنندگان بازی)، برنامه های کاربردی موبایل (شبکه فعالان موبایل)، کنترل نامحسوس به کمک افزودن هوشمندی در پردازش ها، فرایندها و ابزارها (امن ایران) و شبکه های فیزیکی محتوایی (شبکه مساجد، شبکه مدارس، شبکه کودکان و...) ذکر کرد.