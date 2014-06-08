نياز سنجي هاي لازم در عرصه هنر انجام شود/ بايد در عرصه هنر توليد فكر کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه شنبه در بازدید از نمایشگاه خوشنویسی استاد برجسته خط ایران افزود: تفکر در دیدن آثار هنرمندان یکی از اثرات مثبت هر نمایشگاهی است که انسان متفکر را به دنیای هنر خالق هستی می برد و هر روز زیبایی تازه ای را طلب می کند که شاید خود خالق آن باشد.

سید محمد حسینی خاطر نشان کرد: نمایشگاه زیبای خوشنویسی استاد دارابی منش در نگارخانه انجمن خوشنویسان اراک از آن دسته نمایشگاه هایی بود که در اراک بی نظیر و خلق ترکیب بندی های چشم نواز و گردش سحرآمیز قلم چوبی چنان دلچسب و زیبا بود که هر بیننده ای را مجذوب خودش می کند . انتخاب به جای شعر ها و معانی آن ها بر زیبایی کار دوچندان اضافه کرده است.

وی با بيان اينكه نياز سنجي هاي لازم بايد در عرصه هنر صورت گيرد، افزود: بايد به گونه اي عمل كند كه خروجي كارها به سمت تقويت فرهنگ اصیل اسلامی باشد.

استاد اسماعیل دارابی منش در این دیدار گفت: در این نمایشگاه ۵۰ اثر خوشنویسی خود را نمایش گذاشته­ ام.

وی با اشاره به اینکه فعالیت هنری خود در زمینه خوشنویسی را از سال ۱۳۶۰آغاز کرده است خاطرنشان ساخت: در سال ۳۷۸ موفق به اخذ گواهی نامه فوق ممتاز در این رشته شدم.

استاد دارابی منش ادامه داد: ” رسم الخط ادیب الممالک” به عنوان اولین کتابم در سال ۷۲ و دیوان بابا طاهرعریان در سال ۷۷ دومین کتاب چاپ شده اینجانب است.

وی اظهار داشت: مجموعه “گل” که اولین کتاب قابل شستشو و ضد آب منتشر شده است را در سال ۸۴ به چاپ رساندم و در اولین دیداری که با دکتر محمود احمدی نژاد داشتم به ایشان تقدیم کردم که هم اکنون درموزه ریاست جمهوری خیابان پاستور قرار دارد.

در این دیدار ضمن تقدیر از زحمات 30 ساله ایشان در زمینه خشنویسی مقرر شد حمایت لازم از از نگارخانه و آثار خوشنویسی استاد اسماعیل دارابی منش بعمل آید.



