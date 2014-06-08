به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی ظرفیت تولید میعانات گازی ایران از 400 هزار بشکه فعلی به بیش از یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.



از این رو در کنار ساخت پالایشگاه های جدید میعانات گازی در عسلویه و بندرعباس، صادرات این محصول استراتژیک گازطی به بازارهای جهانی هم در دستور کار قرار گرفته است.



در حال حاضر آماده سازی زیرساخت‌های صادرات گسترده میعانات گازی در پایانه‌های نفتی و گازی ایران در خلیج فارس آغاز شده است به طوری که با نصب گوی های جدید شناور در پایانه گازی عسلویه امکان پهلوگیری نفتکش های غول پیکر با ظرفیت 320 هزار تن فراهم شده است.



غلامعباس حیدری درباره جزئیات افزایش ظرفیت پهلوگیری و جداسازی نفتکش‌های غول پیکر در پایانه‌های گازی ایران در خلیج فارس، گفت: با نصب و راه اندازی دو فروند گوی شناور (SBM) امکان پهلوگیری نفتکش های 320 هزار تنی داخلی و خارجی در این پایانه گازی ایران فراهم شده است.



رئیس پایانه گاز عسلویه با تاکید بر اینکه گوی‌های شناور (SBM) منطقه عسلویه در فاصله یک مایلی عسلویه و در عمق 43 متری خلیج فارس قرار گرفته که موقعیت جانمایی و قرارگیری این گوی‌های شناور ویژه از قابلیت خاصی برخوردار است تصریح کرد: در این پایانه‌های شناور گازی از آخرین روش‌های تکنولوژی اندازه گیری حجمی میعانات گازی با بهره گیری از سیستم انتقال دیجیتال کامپیوتری و سیستم میترینگ استفاده شده است.



به گفته این مقام مسئول همچنین پنج دستگاه اندازه گیری نفت خام پیشرفته با حداکثر مجموع اندازه گیری M3/H 6500 صادرات میعانات گازی در پایانه‌‌ عسلویه نصب و راه اندازی شده است.



سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای افزایش حجم صادرات میعانات گازی در خلیج فارس نصب و راه اندازی گوی‌های شناور در پایانه نفتی عسلویه آغاز شده است، گفته است: اولین گوی شناور به منظور افزایش حجم صادرات میعانات گازی به‌طور کامل راه‌اندازی می شود.