سرما ‌کشاورزان کردستانی را زمین گیرکرد/ بیمه حرام نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، در طول تاریخ کشاورزان زیادی به دلیل خسارت های حاصله از وقوع بلایای طبیعی هم چون خشکسالی، سیل و تگرگ ،سرما،طوفان و غیره شغل خود را رها کرده و به شهرها مهاجرت کرده اند. پس از رویت شرایط حاصل از خسارت هایی که اکثر سال ها بر کشاورزان وارد می شد، بیمه محصولات کشاورزی مطرح شد و این بیمه به عنوان پشتوانه محکمی در برابر حوادث و بلایای طبیعی دریچه تازه ای به روی کشاورزان ودامداران گشود.

اکنون حدود 24 سال از عملیات اجرایی بیمه محصولات کشاورزی و دامی در استان کردستان می گذرد و در حال حاضر بیش از 50 محصول در این استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. حال با گذشت این مدت زمان از آغاز عملیات اجرایی بیمه کشاورزی در استان کشاورزان زیادی هر ساله اقدام به بیمه محصولات خود می کنند ولی امسال در تعدادی از روستاهای استان عليرغم وقوع سرمای دیررس بهاره تعدادی از کشاورزان سطح استان به ویژه سنندج بنابر گفته های چندین روحانی که بیمه محصولات کشاورزی را حرام اعلام کرده بودند، محصولات خود را بیمه نکردند و از این لحاظ بسیار متضرر شدند.

در حال حاضر در شهرستان های سنندج، بانه، سقز، دیواندره، بیجار، کامیاران، مریوان،سروآباد، دهگلان و قروه شرکت های نمایندگی بیمه کشاورزی استان فعال است.

کاوه یکی از کشاورزان سنندجی که بنا به گفته یکی از روحانیون منطقه امسال محصولات خود را بیمه نکرده بود به خبرنگار مهرگفت: سنوات گذشته محصولات خود را بیمه می کردم و در سال هایی هم که خسارت به آن وارد شده بود خسارت تعیین شده از سوی کارشناسان کشاورزی را دریافت کردم.

وی عنوان کرد: ولی پاییزگذشته براساس بیان یکی از روحانیون منطقه که گفته بود بیمه محصولات کشاورزی حرام است محصولات خود را امسال بیمه نکردم.

وی اظهارداشت: تمامی درختان گردو و بادام و زردآلو و مقداری هم انگور موجود در باغ من در سال جاري خسارت زیادی به خاطر سرما دیدند و محصولی ندارند.

این کشاورز سنندجی افزود: سال گذشته درختان موجود در باغ به اندازه ای محصول داده بود که مجبور شدم برای اکثر آنها قیم بگذارم ولی امسال متاسفانه محصولی ندارند و باید برای کارگری و سیرکردن شکم خانواده ام راهی استان های دیگر کشور شوم.

کاوه خاطرنشان کرد: علاوه بر من تعداد دیگری از کشاورزان روستا نیز به تبعیت از سخنان تعدادی از روحانیون اقدام به بیمه محصول خود نکردند.

اعضاي شوراها بايد در ترويج بيمه محصولات كشاورزي تلاش كنند

هر سال با آغاز فصل بهار کارگزاران شرکت های بیمه برای تعیین میزان خسارت وارد شده به محصولات کشاورزی راهی روستاهای سطح استان برای بازدید از باغات و زمین های زراعی می شوند.

میزان تمایل کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی در هر روستا با روستای دیگر بسیار متفاوت است روستاهایی هستند که اکثر کشاورزان آن اقدام به بیمه محصولات خود کرده اند و روستاهایی هم به دلایل مختلفی کمتر تمایل به بیمه کردن محصولات خود را دارند.

سمیه ابراهیمی یکی از کارگزاران شرکت بیمه محصولات کشاورزی سنندج در خصوص نحوه بیمه کردن محصولات، میزان خسارت وارده شده به باغات و تمایل کشاورزان به بیمه کشاورزی به خبرنگار مهرگفت: با آغاز فصل پاییز و طی زمانی تعیین شده کشاورزانی که تمایل به بیمه کردن محصولات و زمین های زیرکشت خود دارند به شرکت های بیمه مراجعه و فرم های لازم در این رابطه را پر می کنند.

وی عنوان کرد: برای بررسی و تایید میزان سطح باغ وزمین زراعی بیمه شده کارشناسان شرکت بیمه به محل اعزام و با دستگاه جی پی اس(سیستم موقعیت یاب جهانی) اقدام به اندازه گیری و تعیین این سطوح می کنند.

وی اظهارداشت: با شروع فصل بهار نیز کارگزاران شرکت برای تعیین میزان خسارت عازم روستاهایی که کشاورزان آنها متقاضی بیمه شدند و در این رابطه هم حق بیمه پرداخت کردند، می شوند.

این کارگزار بیمه در رابطه با وضعیت باغات استان كردستان از نظر میزان خسارت هاي وارده در سال جاري بیان داشت: تاکنون به چندین روستای تابعه سنندج که بیشتر سطح آنها را باغات هم تشکیل داده است مراجعه و از باغات بازدید کردم و بر این اساس از نظر سرمازدگی خسارت زیادی به درختان این منطقه وارد شده است.

ابراهیمی افزود: گردو و بادام و زردآلو جزو محصولاتی هستند که صدمه و خسارت زیادی به آنها وارد شده و در بعضي از مناطق نيز برداشت هاي اوليه توت فرنگی نیز متاسفانه خسارت فراوانی دیده است.

وی بیان کرد: یکی از روستاهای سنندج در سال زراعی گذشته حدود چهار هزار اصله درخت گردو را بیمه کرده بودند ولی امسال متاسفانه تنها 1500 اصله درخت گردو این روستا تحت پوشش بیمه قرار داده شده بود که این مسئله نیز ناشی از اعلام جايز نبودن بیمه از سوی تعدادی از روحانیون منطقه است.

وی از عدم همکاری تعدادی از شوراهای اسلامی روستاها نیز گلایه کرد و اظهارداشت: انتظار می رود اعضای شورای اسلامی روستاها ما را در کارهای مربوط به بیمه محصولات کشاورزی بیشتر یاری دهند ولی آنها نسبت به این مهم بسیار بی تفاوت اند.

بیمه کشاورزی حرام نیست

ماموستا ملا حیدر مصطفوی یکی از اعضای شورای افتای کردستان در رابطه با حرام بودن یا نبودن بیمه محصولات کشاورزی به خبرنگار مهرگفت: هیچ نوع بیمه ای از نظر ما حرام نیست و بیمه محصولات کشاورزی نیز به هیچ وجه حرام نبوده و نیست.

وی عنوان کرد: تعدادی از روحانیون منطقه بر این باورند که بیمه محصولات کشاورزی حرام است ولی از نظر شورای افتای استان كردستان این بیمه اصلا حرام نیست.

وی بیان داشت: کشاورزان خود نیز در بیان اطلاعاتی که به شرکت های بیمه ارائه می دهند صادق باشند و از دادن آمار اشتباه و نادرست پرهیز کنند.

این عضو شورای افتای استان اظهار داشت: کارشناسانی هم که وظیفه بررسی زمین های زیرکشت محصولات زراعی و درختان بیمه شده را دارند باید دقت بیشتری کنند و حتما آنها را بازدید و بعد بیمه یا خسارت آنها را تعیین کنند.

ماموستا مصطفوی از کشاورزان خواست با آگاهی و شناخت لازم و مشورت با روحانیون مورد اعتماد عموم مردم به اموراتی که در آن شک و تردید دارند، اقدام کنند و به حرف و سخنان هر کسی اکتفا نکنند.

بیش از 91 هزار بهره بردار کردستانی تحت پوشش خدمات بیمه کشاورزی قرار گرفتند

مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد بیمه گذاران امسال را 91 هزار و 665 نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد کشاورز بیش از 87 میلیارد و 652 میلیون ریال بابت حق بیمه دریافت کردیم.

اسعد فهیمی ادامه داد: مقداری از مبلغ خسارت پرداختی به کشاورزانی که اقدام به بیمه محصولات خود کردند علاوه بر سهمی که به شرکت های بیمه اعطا کردند، از سوی دولت تامین می شود.

وی اظهارداشت: گندم دیم و آبی، جو دیم و آبی، کلزا آبی، انگور آبی و دیم، بادام، گردو، شلیل، هلو، زردآلود، انارآبی، توت فرنگی، گیلاس و آلبالو جزو محصولاتی هستند که در استان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: در کل استان كردستان سال زراعی امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش میزان سطح بیمه محصولات کشاورزی هستیم و کشاورزان زیادی به این امر ترغیب شدند.

مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی کردستان با بیان اینکه عوامل خطر تحت پوشش بیمه کشاورزی در محصولات مختلف متفاوت است، افزود: به عنوان نمونه در انگور آبی سیل، تگرگ، طوفان، سرما، یخبندان زمستانه، بارندگی در زمان برداشت و در انگور دیم به ترتیب سیل، تگرگ، طوفان، زلزله، بارندگی در زمان برداشت، سرمای زودرس پاییزه و دیررس بهاره، یخبندان زمستانه و خشکسالی از عوامل خطر تحت پوشش بیمه به شمار می آیند.

شوراهای اسلامی در تعدادی از روستاها فقط عنوان شورا را یدک می کشند و برای رفاه حال روستائیان به ویژه کشاورزان خود اقدام موثری انجام نمی دهند و حتی با کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی نیز همکاری لازم را انجام نمی دهند.

اعضای شورای اسلامی روستاها می توانند در زمانی که روحانیونی بنا به دلایلی بیمه محصولات کشاورزی را حرام اعلام می کنند اقدام به برگزاری دوره ها و نشست هایی با حضور چندین روحانی برجسته و مورد اعتماد مردم کنند تا کشاورزان در این راستا متضرر و آواره شهرهای دیگر برای کارگری نشوند.

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گزارش؛ چنور صادقی