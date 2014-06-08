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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۴۲

اخبار سوریه/

آتش بس در برخی مناطق حمص/ادامه درگیری داعش و جبهه النصره در دیرالزور

آتش بس در برخی مناطق حمص/ادامه درگیری داعش و جبهه النصره در دیرالزور

آتش بس در مناطق الدار الکبیره و الغاصبیه در حومه حمص و ادامه درگیری میان نیروهای داعش و جبهه النصره در دیرالزور از مهمترین اخبار سوریه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع سوری اعلام کردند: در منطقه الدار الکبیره و الغاصبیه در حومه حمص آتش بس به عنوان مقدمه آشتی برقرار شده است.

المیادین به شروع رایزنی ها درباره آشتی در الدار الکبیره با سرپرستی نماینده سازمان ملل در سوریه و کمیته آشتی ملی سوریه اشاره کرد.

از سوی دیگر منابع سوری از منتفی شدن توافق در منطقه الوعر حمص به سبب مخالفت ارتش سوریه با ادامه حضور گروههای مسلح در این منطقه خبر دادند.

این در حالی است که پایگاه الحدث از ادامه محاصره مناطقی از دیرالزور بر مناطق تحت کنترل ارتش آزاد برای سومین روز خبر دادند و به نقل از منابع آگاه بیان کرد: داعش مانع از ورود و خروج ساکنان از مناطق تحت تسلط ارتش آزاد می شود و تک تیراندازان داعش در ورودی های شهر مستقر شده اند.

در درگیری ها میان جبهه النصره و داعش در حومه دیرالزور شمار زیادی کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 2307221

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