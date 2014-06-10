تأمین پارکینگ برای 40 هزار خودرو در جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، جواد دلاوری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائران در استانداری قم با اشاره به فعالیت‌های کمیته حمل و نقل و ترافیک ستاد تسهیلات زائران استانداری قم اظهار داشت: طرحی را برای حمل و نقل زائران اطراف مسجد جمکران تدوین کرده‌ایم که کمترین زحمت را برای آنان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم استفاده از تحربیات سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: سه محور بلوار پیامبر اعظم، بلوار انتظار و خیابان ظهور برای تردد مردم پیش بینی شده است.

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک ستاد تسهیلات زائران استانداری قم ادامه داد: در شروع کار که حالت عادی تردد مردم است، پارکینگ‌های یک و دو به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به استفاده از لاین برگشت این مسیرها به عنوان لاین رفت افزود: در مرحله دوم پارکینگ شماره سه را برای اتوبوس و شماره 4 را برای خودروهای شخصی آماده‌ کرده‌ایم.

به گفته دلاوری در مرحله سوم خودروها از میدان بقیه‌الله به سوی پل بقیه و از آنجا به پارکسوار یاوران مهدی هدایت می‌شوند.

وی با اشاره به رایگان بودن پارکینگ‌های شماره یک و دو در روزهای پنج شنبه و جمعه برای زائران اضافه کرد: متولیان باید مراقب باشند تا زائران در این پارکینگ‌ها چادر نزنند.

معاون عمرانی استاندار قم افزود: محور بعدی بلوار پیامبر اعظم(ص) است که شهرداری مسیر کندرو و دوچرخه آن را بازگشایی کرده است.

وی ادامه داد: خودروها از لاین کندرو بلوار پیامبر اعظم(ص) به پارکینگ مترو راهنمایی می‌شوند و مسیر بازگشت را نیز از همین محور استفاده می‌کنند.

دلاوری گفت: برای دسترسی خودروهایی که از داخل شهر به محدوده مسجد جمکران می‌آیند خیابان انسجام پیش‌بینی شده که افراد از این پارکینگ با اتوبوس به مسجد جمکران می‌رسند.

وی اضافه کرد: محور بعدی محور ظهر است که از شهرک قدس به سوی کوه خضر نبی ادامه دارد و قرار است در آن محور برای سواری‌های شخصی محدودیت ایجاد شود.

استفاده از 2 هزار دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران

معاون عمرانی استاندار قم با اشاره به نقش سازمان اتوبوس‌رانی در انتقال مسافران بین پارکسوارها و مسجد جمکران گفت: امسال در محورهایی که لازم بود از مینی بوس هم استفاده شده است.

وی با اشاره به تأمین پارکینگ برای 40 هزار خودرو ادامه داد: 2 هزار دستگاه اتوبوس در این زمان به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

دلاوری به محدودیت عبور خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی استان قم اشاره کرد و گفت: کامیون‌هایی که سوخت و مواد غذایی جا به جا کنند از این قانون مستثنی هستند.

به گفته وی طرح‌های ترافیکی از صبح پنج شنبه تا انتهای روز جمعه ادامه خواهد داشت.

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک ستاد تسهیلات زائران استانداری قم با اشاره به صادر کردن برگ تردد در مسیرها توسط فرمانداری و با هماهنگی پلیس راهور اضافه کرد: کامیون‌هایی که مواد غذایی جابه‌جا می‌کنند می‌توانند بدون برگ تردد عبور کنند.

وی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم فرهنگ‌سازی برای مردم قم است تا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرده و پارکینگ‌ها را برای مسافران خالی بگذارند.

بانک‌ها آمادگی استقبال از زائران را داشته باشند

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی استانداری قم نیز در این جلسه از بانک‌ها خواست خود را برای استقبال از زائران میلیونی قم در نیمه شعبان آماده کنند.

علی اکبر مرتضایی اظهار داشت: با توجه به حضور میلیونی زائران در نیمه شعبان بانک‌های استان باید آمادگی ارائه خدمات شبانه روزی را داشته باشند.

وی از بانک‌ها خواست شعبه‌های منتخب را فعال نگه داشته و دستگاه‌های خودپرداز را مرتب چک کنند.

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی استانداری قم به شروع فعالیت ستاد تسهیلات زائران استانداری در چهارشنبه اشاره کرد و گفت: شرایط مساعد برای حضور مدیران دستگاه‌ها در مسجد جمکران فراهم شده است.

باز بودن درب ادارات دولتی و فضاهای تفریحی و ورزشی دستگاه‌ها در مسیر زائران برای استفاده از سرویس بهداشتی و آب شرب از دیگر اقداماتی بود که مرتضایی به آن اشاره کرد.

آمادگی تأمین 6 هزار قرص نان

رئیس کمیته تأمین ارزاق ستاد تسهیلات زائران نیمه شعبان استانداری قم نیز با اشاره به بسیج تمام امکانات برای تشدید بازرسی در این روزها گفت: برای ارائه بهتر خدمت به زائران از ظرفیت نیروهای مردمی و ناظران افتخاری در مدت 4 روز استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به فعال بودن سامانه 124 برای رسیدگی به شکایات مردم از اصناف در این روزها گفت: اگر اطراف مسجد جمکران جایگاهی برای استقرار این سامانه اختصاص داده شود، نظارت بر اصناف بهتر صورت می‌گیرد.

امانی در زمینه تأمین نان در این روزها اضافه کرد: در سال‌های گذشته از نانوایان تقاضا می‌کردیم تا تعدادی نان تهیه کرده و در اختیار زائران قرار دهند اما همیشه مقداری نان اضافه می‌ماند و ما به نانوایان بدهکار می‌شدیم.

وی افزود: اگر کمبودی وجود داشته باشد با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته توان تأمین 6 هزار قرص نان را خواهیم داشت.

رئیس کمیته تأمین ارزاق ستاد تسهیلات زائران نیمه شعبان با اشاره به تأمین آب معدنی برای استفاده زائران ابراز داشت: در این زمینه با اصناف هماهنگی‌های لازم انجام شده است.