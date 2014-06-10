به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی به بررسی عملکرد تیم های حاضر در لیگ جهانی در هفته سوم پرداخت و پیروزی تیم ملی ایران برابر برزیل در گروه A را یک شوک برای این تیم پرآوازه جهان دانست.

در این گزارش آمده است: برزیل در شوک از دست دادن بازی مستقیم خود برابر تیم قدرتمند آسیایی، ایران به سر می‌برد. این برای نخستین بار از ژوئیه سال 1993 است که برزیل برابر یک تیم آسیایی بازنده می‌شود. بیش از 20 سال بود که این اتفاق رخ نداده بود.

فدراسیون جهانی در بخش دیگری از گزارش خود اضافه کرد: ایران در بازی نخست خود برابر برزیل با ترس بازی کرد. آنها تا یک قدمی برد پیش رفتند اما در تای بریک با دو امتیاز قهرمان برزیلی‌ها، لیندرو ویسوتو نتیجه را واگذار کردند.

در این گزارش همچنین به بردهای متوالی ایتالیا اشاره شده و آن را از سال 2002 به این طرف بی‌سابقه دانسته است. ایوان زایتسف بازیکن قدرتی تیم ملی ایتالیا هم در دو بازی با لهستان 18 و 24 امتیاز کسب کرد و نقش مهمی را ایفا کرد.