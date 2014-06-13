مبارزه ملت های مسلمان با تحرکات حساب شده دشمنان از اوجب واجبات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز شامگاه جمعه در دیدار با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با تبریک نیمه شعبان و سالروز میلاد منجی عالم بشریت، ضمن دعا برای تعجیل در فرج امام زمان(عج)، اظهار داشت: ظهور مهدی موعود نه تنها باعث سرور مسلمین جهان می شود بلکه به همه جنایت هایی که امروز در جهان وجود دارد و کم هم نیستند؛ خاتمه می دهد.

وی اضافه کرد: حرکات حساب شده اخیر عده ای در کشورهای اسلامی مایه نگرانی است، حرکاتی که از سوی دشمنان اسلام مدیریت می شود و از سوی عده ای فریب خورده صورت می گیرد.

آیت الله مهمان نواز تصریح کرد: در برابر این هجمه حساب شده دشمنان بر علیه اسلام، وحدت و انسجام ملت های اسلامی ضروری است و مسلمانان باید در برابر این هجمه ها ثابت قدم باشند و از دین و مذهب و اندیشه های پاک و مطهر خود دفاع کنند.

وی اضافه کرد: امروز مبارزه مسلمانان در برابر این تحرکات حساب شده دشمنان از اوجب واجبات است چرا که اگر ملت های مسلمان ساکت باشند و در برابر این جنایت ها تحرکی از خود نشان ندهند؛ باید در روز قیامت پاسخگو باشند.

به گفته عضو سه دوره مجلس خبرگان رهبری در این میان مسؤولان و متولیان نظام جمهوری اسلامی و سایر دولت های مسلمان می باید با وحدت و انسجام وارد مبارزه علیه این اقدامات حساب شده شوند.

آیت الله مهمان نواز در ادامه با تشکر از سفر رحمانی فضلی به خراسان شمالی، از خداوند متعال طلب توفیق برای همه مسؤولان نظام اسلامی کرد.

وزیر کشور نیز در این دیدار با بیان این که سرکشی از استان های مختلف در بازه های زمانی هر دو هفته یک بار از برنامه های وزارت کشور دولت یازدهم محسوب می شود و امروز نیز وی به همراه معاونان خود به خراسان شمالی سفر کرده است، افزود: این سفر به منظور بازدید از روند اجرای برنامه ها در این استان صورت گرفته است.

عبدالرضا رحمانی فضلی که خراسان شمالی زادگاه وی نیز به شمار می رود؛ از وضعیت مطلوب این استان در شاخص های مختلف از جمله امنیت خبر داد و اظهار داشت: تلاش می شود در دولت یازدهم به نقاط ضعف موجود در استان پرداخته شود.

وزیر کشور عصر جمعه برای سفری دو روزه وارد خراسان شمالی شد و دیدار با آیت الله مهمان نواز، نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری نخستین برنامه وی بود.

شرکت در جلسات شورای اداری خراسان شمالی، شورای تامین و ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای وزیر کشور در سفر به خراسان شمالی به شمار می روند.