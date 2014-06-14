رفع مشکل آب 1500 روستایی معطل چهار کیلومتر خط انتقال/ زباله "یارآباد" را محاصره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌روستاي يارآباد از توابع بخش مركزي شهرستان دلفان در جنوب بخش ميربگ و در فاصله 9 كيلومتري فيروزآباد و 32 كيلومتري نورآباد قرار دارد كه با جمعيتي بالغ بر هزار و 464 نفر همچنان از كمبود آب آشاميدني رنج مي برد.

با وجود اينكه روستای يارآباد در تقسيمات كشوري در بخش مركزي نورآباد قرار دارد اما بيشتر نيازها و مشكلات مردم اين روستاي از طرف شهرهاي الشتر و فيروزآباد رفع مي شود.

عبدالعلي شاكرمي رئيس سابق شوراي اسلامي روستاي يارآباد و از اهالي اين روستا در گفتگو با خبرنگار مهر بيكاري جوانان را مهمترين مشكل اهالي اين روستا دانست و گفت: بخش عمده جمعيت اين روستا را جوانان تشكيل مي دهند كه به علت عدم وجود امكانات زيرساختي، فرهنگي، ورزشي و همچنين عدم دسترسي به يک شغل مناسب به اميد اشتغال به كلان شهرها مهاجرت مي كنند كه اين مهاجرت در سنين جواني و نوجواني تبعات و آثار خاص خود را به دنبال دارد.

غلامحسين جمالپور يكي ديگر از اهالي روستاي يارآباد تامين آب اشاميدني مورد نياز را مشكل جدي اين روستا معرفي كرد و گفت: با توجه به جمعيت بالاي روستا و عدم پاسخگويي منابع آبي زير زميني به نيازهاي مردم اهالي اين روستا براي تهيه آب اشاميدني مورد نياز خود مجبورند به چشمه هاي حاشيه در چندين متري اين روستا مراجعه كند.

سجاد زماني دهيار روستاي يارآباد نيز در تشريح مشكلات اهالي اين روستا به بيان اينكه جاده دسترسي اين روستا به شهر نورآباد و فيروزآباد وضعيت مناسبي ندارد عنوان كرد: بخش مهمی از راه هاي مواصلاتي اين روستا به شهرهاي همجوار داراي آسفالت نامطلوب و فرسوده و نيازمند ترميم و بهسازي است.

وي ادامه داد: در حال حاضر به دليل عدم وجود يک خودرو حمل زباله در اين روستا زباله ها و پسماندهاي روستائیان توسط خود اهالي و در حريم جاده ها و حاشيه روستا تلمبار مي شود كه با توجه به فرارسيدن فصل گرما شيوع بيماري هاي مختلفي را در روستا به دنبال دارد.

ابوالقاسم خسروپور بخشدار مركزي شهرستان دلفان در جريان بازديد از روستاي يارآباد و ديدار با اهالي اين روستا با بيان اينكه عمليات گازرساني اين روستا از چند ماه قبل آغاز شده است از تكميل عمليات گازرساني روستا تا آغاز فصل سرما خبر داد.

وي در خصوص مشكل تامين آب آشاميدني مردم اين روستا نیز به خبرنگار مهر گفت: مشكل آبرساني به روستاي يارآباد با اتصال تقريبي شبكه آ‌برساني روستا به شبكه داخلي و به صورت نسبي حل شده است و تنها چهار كيلومتر از عمليات الحاق اين روستا به شبكه آب رساني باقي مانده است كه در صورت تخصيص اعتبارت لازم تا چند ماه آينده مشكل تامين آب اشاميدني اين روستا حل مي شود.

خسروپور در رابطه با مشكل بيكاري و اشتغال جوانان اين روستا نيز عنوان كرد: بيكاري جوانان يكي از دغدغه ها و مشكلات اصلي اهالي روستاهاي بخش ميربگ جنوبي است كه علت آن عدم وجود صنایع تبديلي برای عرضه محصولات دامي و همچنين نبود صنابع بسته بندي محصولات كشاورزي است و براي رفع اين مشكل نيازمند اعتبارات و نگاه ويژه ملي هستيم.

بخشدار مركزي دلفان در ادامه درباره مشكل نظافت و بهداشت محيط روستا كه يكي ديگر از مطالبات مردم بود اظهار داشت: با توجه به نبود اعتبارات مشخص در زمينه تخليه و جابه جايي زباله ها در بخش ميربگ جنوبي در صورتي كه هر كدام از خانوارهاي روستايي ماهانه مبلغ دو هزار و 500 تومان به حساب بخشداري واریز كنند مشكل دفع زباله آنها از طريق اجاره چند دستگاه دفع زباله حل مي شود.

خسروپور ادامه داد: خوشبختانه روستاي يارآباد علي رغم وجود برخي موانع و مشكلات در بحث تجهيز و نوسازي مدارس،‌ رسيدگي به مشكلات درماني اهالي از طريق خانه بهداشت، دسترسي به اينترنت، پوشش شبكه صدا و سيما، ‌پوشش خطوط تلفن همراه و ثابت و برق رساني در وضعيت مطلوبي قرار داد.

وی تصريح كرد: در سالهاي 91 و 92 نواقص و اختلالات سيستم برق رساني اين روستا با اعتباري بالغ بر 150 ميليون تومان و در قالب طرح هادي برطرف شد به نحوي كه در حال حاضر اين روستا مشكل قطعي مكرر برق ندارد.

وي همچنين از آغاز عملیات اجرایی طرح هادي اين روستا در سال 91 خبر داد و گفت: اجراي طرح هادي در روستاي يارآباد از سال 91 آغاز شده و تا كنون درحال انجام است كه در اين مدت خيابان هاي اصلي اين روستا جدول كشي و به صورت نسبي آسفالت شده اند اما قسمتي از جدول كشي معابر اين روستا به صورت غير اصولي توسط پيمانكار صورت گرفته كه مي بايست اصلاح شود.

بخشدار مركزي دلفان اضافه كرد: اصلاح خيابان ها و جدول كشي هاي روستاي يارآباد نيازمند صرف هزينه و زمان خاصي است كه تا پايان اجراي طرح هادي رفع و رجوع مي شود.

وي در پايان گفت: حل مشكلات مردم منطقه ميربگ جنوبي علي رغم نيازمندي به نگاه ويژه مديران و مسئولان استاني و كشوري محتاج همت و تلاش مردم در حفظ منابع ملي و امكانات ايجاد شده در روستاهاست.

به هر روی به نظر می رسد رفع مشکلات اهالی روستای یارآباد در بخشهای مختلف از جمله بهسازی بافت فرسوده و نامقاوم روستایی، ایجاد شبکه آبرسانی و گازرسانی، تکمیل طرح هادی روستایی، رفع مشکل جمع آوری زباله های روستا، تکمیل زیرساختهای بخش کشاورزی و بهسازی راه دسترسی به روستا مواردی است که باید مورد توجه متولیان و تصمیم گیران قرار بگیرد چرا که رفع مشکلات روستاها ضمن کمک به رفاه روستائیان از افزایش مهاجرت و تبعات نامطلوب این پدیده جلوگیری خواهد کرد.

گزارش و عکس: فاطمه پناهی