هانیبال یوسف در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین فعالیتهای موسیقایی خود گفت: بعد از اجرای کنسرت بینافرهنگی که تیرماه سال گذشته به خوانندگی ماریو تقدسی و رشید وطن دوست در مرکز همایش های برج میلاد با اجرای 10 قطعه عاشقانه چند زبانه برگزار شد، این بار کنسرت متفاوتی با یک موضوع متفاوت طی روزهای 11، 12 و 13 تیرماه سال جاری در تالار وحدت با عنوان «سرود سپید امید، از تنگ‌نای سیاه تاریخ» برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این کنسرت برگرفته از موسیقی گاسپل؛ موسیقی بردگان سیاه‌پوست است که سبک جدیدی دارد و دارای ساختار سولیست، گروه کر و ارکستر است که در جریان اجرای زنده کنسرت خوانندگان گروه کر به صورت تک خوان قطعاتی را اجرا خواهند کرد. البته ساختار ارکستر مانند کنسرت قبلی ارکستر بزرگ نیست و به نوعی گروهی در حوزه موسیقی جز است که پیانو، بیس، درام، پرکاشن، و ساکسیفون سازهای اصلی کنسرت را تشکیل می دهند.

این آهنگساز و رهبر ارکستر با بیان اینکه در این کنسرت موسیقی جذاب و شادی به مخاطبان ارائه خواهد شد، توضیح داد: در کنسرت قبلی مان آنچه برای ما مهم بود توجه به موضوع عشق در قالب 10 قطعه موسیقایی بینافرهنگی بود اما این بار تصمیم داریم موسیقی‌ای را ارائه دهیم که به نوعی بیانگر هیجان و عشق به خداست که توسط بردگان سیاه پوست در اوج تاریکی خوانده می شد و به نوعی امیدی در اوج تاریکی بود.

یوسف درباره ویژگی دیگر این کنسرت موسیقایی تصریح کرد: در این کنسرت بیش از 9 قطعه به زبان انگلیسی و یک قطعه موسیقایی به زبان فارسی و آهنگسازی خودم اجرا خواهد شد. ضمن اینکه بخش ویژه ای هم در نظر گرفته ایم که اجرای یک قطعه موسیقایی توسط هنرمندان نابیناست که این قطعه پبام معنوی خاصی دارد که می تواند برای همه تماشاگران جالب توجه باشد.

وی در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: امید و هیجان یکی از خاصیت های موسیقی گاسپل است که تلاش داریم آن را در شکل و شمایلی متفاوت به مخاطب ارائه دهیم. ضمن اینکه من همیشه کارهای خود را به نحوی برای مخاطبان ارائه می دهم که پیام های اجتماعی داشته باشد و امیدوارم بتواند این بار هم مورد توجه تماشاگران قرار گیرد.



