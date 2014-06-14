وجود 50 هزار داوطلب اهدای خون در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سلطانیان صبح شنبه در مراسم تجلیل از اهداکنندگان خون در استان کرمانشاه، اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانی و همچنین صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی انتقال خود چهاردهم ماه ژوئن را به عنوان روز تقدیر از اهداکنندگان خون در دنیا مشخص کرده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شعار امسال در روز جهانی اهداکنندگان خون، "اهدا خون سالم، نجات مادران" است، گفت: طبق آخرین آمار بیش از 50 هزار داوطلب اهدا خون در استان کرمانشاه داریم که این رقم مطلوبی برای این خطه محسوب می شود.

سلطانیان با اشاره به اینکه از این تعداد، 25 هزار نفر جزو اهداکنندگان دائم این سازمان محسوب می شوند، تاکید کرد: با توجه به تعداد اهداکنندگان خون در کرمانشاه، این استان جزو 10 استان برتر کشور در این زمینه است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه، خون را تنها محصول بدون جایگزین دانست و گفت: شاخص اهدای خون در کشورهای توسعه یافته به ازای هر هزار نفر، 35 نفر است که این رقم در ایران 27 نفر است.

در پایان این مراسم از اهداکنندگان خون در استان کرمانشاه با اهدا هدایایی، تقدیر شد.