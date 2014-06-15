باسکول های مراکز خرید گندم اردبیل کنترل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی و برنامه ریزی سازمان استاندارد اردبیل اضافه کرد: تلاش می شود در قالب کنترل و بازرسی آزمون سنواتی باسکولهای ثابت همکف به مرحله اجرا شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده باسکولهای ثابت همکف در شمال استان و دشت مغان مستقر هستند، تاکید کرد که با شروع برداشت محصول و تحویل آن به سیلوها باسکولهای مستقر در شهرستانها در این طرح آزمایش شده تا با استاندارد مربوطه مطابقت داشته باشند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان با اشاره به استقرار آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده بخش خصوصی برای کنترل و بازرسی باسکول ها ادامه داد: اردبیل در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی و برون سپاری بخش تصدی گری جزو استانهای برتر است.

وی در عین حال متذکر شد: البته آزمون باسکولهای ثابت همکف معطوف به زمان برداشت محصول نخواهد بود و در طول سال در تمام شهرستان های استان ادامه خواهد داشت.

علایی خواستار همکاری واحدهای تولیدی و خدماتی و باسکول داران استان با بازرسان شد و عنوان کرد: با توجه به اجرای اینت طرح کشاورزان اردبیلی از صحت عملکرد باسکول های مراکز خرید گندم در استان اردبیل مطمئن باشند.

به گفته با وجود این کشاورزان نیز از نصب برچسب گواهی کالیبراسیون با تاییدیه استاندارد بر روی باسکول ها و برچسب های صحت سنجش و تأییدیه استاندارد برروی باسکول های مراکز خرید مطمئن شوند.