ایران مقابل عراق به برتری رسید/ فردا دیدار با مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، والیبالیست‌های ایرانی در سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 10، 25 بر 5 و 25 بر 13، اولین حریف خود را قاطعانه مغلوب کردند.

با این پیروزی، تیم ملی ایران ساعت 11:30 فردا، دوشنبه به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت.

در این مسابقات 16 تیم در بخش مردان و 12 تیم در بخش زنان شرکت دارند و تیم ملی ایران در گروه B با تیم‌های مصر، عراق و آمریکا همگروه است.

رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان از 25 خرداد تا یکم تیر به میزبانی البلاگ لهستان در جریان است.