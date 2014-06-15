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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۴۸

والیبال نشسته قهرمانی جهان؛

ایران مقابل عراق به برتری رسید/ فردا دیدار با مصر

ایران مقابل عراق به برتری رسید/ فردا دیدار با مصر

تیم ملی والیبال نشسته ایران اولین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات جهانی لهستان را با پیروزی مقابل عراق به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، والیبالیست‌های ایرانی در سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 10، 25 بر 5 و 25 بر 13، اولین حریف خود را قاطعانه مغلوب کردند.

با این پیروزی، تیم ملی ایران ساعت 11:30 فردا، دوشنبه به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت.

در این مسابقات 16 تیم در بخش مردان و 12 تیم در بخش زنان شرکت دارند و تیم ملی ایران در گروه B با تیم‌های مصر، عراق و آمریکا همگروه است.

رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان از 25 خرداد تا یکم تیر به میزبانی البلاگ لهستان در جریان است.

کد مطلب 2312363

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