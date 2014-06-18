سرکرده جبهه النصره در منطقه القلمون زخمی شد/ پیشروی ارتش در حومه شمالی حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "ابومالک التلی" یکی از فرماندهان جبهه النصره به همراه "مازن خلوف" فرمانده گردان تروریستی موسوم به "احرار القلمون" در جریان بمباران مناطق تمرکز تروریستها در منطقه جرود القلمون (حومه دمشق) زخمی شده اند.

ارتش سوریه اخیرا عملیات گسترده ای را در منطقه القلمون و دیگر مناطق حومه دمشق آغاز کرده و مناطق تمرکز گروههای تروریستی را هدف حمله قرار داده است.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- گروهی از تروریستهای جبهه النصره به سرکردگی "یاسر الرهنه" فرمانده یمنی آنها با گرفتار شدن در کمین ارتش سوریه در منطقه راس المعره (اطراف القلمون) به هلاکت رسیدند. تروریستهای النصره در نظر داشتند در پی حملات سنگین ارتش به منطقه القلمون به راس المعره فرار کرده و در آنجا پناه بگیرند.

- ارتش سوریه در آخرین درگیری با گروههای تروریستی در حومه شمالی حمص بر منطقه "ام شرشوح" سیطره پیدا کرد. نیروهای امنیتی سوریه در نظر دارند از منطقه به دیگر مناطق تمرکز گروههای تروریستی حمله کنند.

- شبکه المیادین از بمباران مناطق تمرکز گروههای تروریستی در منطقه جرود القلمون و کشته شدن دهها تروریست خبر می دهند.

- ارتش سوریه به مناطق تمرکز تروریستها در منطقه جرود عرسال (حومه دمشق) حمله کرد و شماری از تروریستها را به هلاکت رساند.

- نیروهای ارتش سوریه با حمله به گروهی از تروریستها در مناطق تل رفعت، الحیدریه و مارع در حومه حلب، شماری از آنها را به هلاکت رساندند.