اطراف بیجی گورستان داعش شده است/نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل صلاح الدین آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، صباح الفتلاوی به المسله گفت نیروهای امنیتی برای حمله گسترده و فراگیر به تروریستها با هدف بازگرداندن امنیت به استان صلاح الدین و پاکسازی کامل آن آماده می شوند.

وی افزود پالایشگاه بیجی هم اکنون در کنترل کامل نیروهای عراقی است و اطراف پالایشگاه گورستان اجساد تروریستهایی شده است که قصد ورود به آن را داشتند.

الفتلاوی گفت اوضاع استان صلاح الدین آن طور که برخی رسانه ها تصور می کنند، نگران کننده نیست.

علی القریشی مسئول امنیت پالایشگاه بیجی پیشتر از خنثی شدن سه مورد حمله تروریستهای داعش به پالایشگاه و هلاکت دهها نفر از آنها خبر داد.

