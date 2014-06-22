استفاده 100 درصدی از منابع آبي همدان بيلان دشت ها را منفي كرده است

مرتضي عزاالدين در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به بحران آب، تغيير الگوي مصرف در تمام بخش ها مخصوصا کشاورزي نيازمند عزم ملي و مديريت جهادي است.

وي با اشاره به اينكه با وجود خشکسالي هاي اخير در استان، بايد به صرفه جويي آب توجه زيادي کرد، افزود: چرا که بحران آب در استان جدي است و طبق شاخص کميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد اگر هر کشور بيش از 40 درصد از منابع آب تجديد پذير خود را استفاده کند دچار تنش آبي است.

مدير عامل آب منطقه اي همدان در ادامه سخنانش بيان داشت: 100 درصد از منابع تجديد پذير استان استفاده مي شود که متوسط ميانگين استفاده از منابع تجديد پذير در کشور 60 درصد است و اين موضوع بيلان دشت هاي استان همدان را منفي کرده است.

عزالدين ادامه داد: بيشترين درصد از منابع آب تجديد پذير استان در بخش کشاورزي با ميزان 92 درصد استفاده مي شود، که اين رقم در کشورهاي توسعه يافته در بخش کشاورزي 72 درصد، شرب هفت درصد و مابقي در بخش صنعت استفاده مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه کشاورزان بايد به مديريت مصرف و صرفه جويي در مصرف آب گفت: با اصلاح روشهاي آبياري سنتي به نوين نبايد اراضي زير کشت افزايش پيدا کند.

تغيير الگوي كشت در همدان ضروري است

عزالدين تغيير الگوي کشت در استان را امري ضروري دانست و افزود: همدان پتانسيل توليد گياهان پر آب بر مانند سيب زميني و يونجه را ندارد و بايد به سمت کشت گياهان کم آب بر رفت.

مدير عامل آب منطقه اي همدان با توجه به بحران آب، تغيير الگوي مصرف در تمام بخش ها مخصوصا کشاورزي نيازمند مشارکت همگان با عزم ملي و مديريت جهادي است، ابراز داشت: متوسط بلند مدت ميانگين بارش در سطح کشور 250 ميليمتر است که اين رقم در سال گذشته به 230 ميليمتر رسيده وضعيت منابع آبي کشور را دچار بحران کرده است.

وي در پايان بيان داشت: ديگر منبع جديد آبي در استان وجود ندارد و بهترين راهکار مديريت منابع آب موجود در تمام سطوح مصرف (کشاورزی، شرب، صنعت) است.