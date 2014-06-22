بی احتیاطی پدر خانواده در رسالت مشهد خانه ای را به آتش کشید

آتش پاد سوم مجید شادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساختمان مسکونی دو طبقه در خیابان رسالت مشهد به خاطر بی احتیاطی پدر این خانواده در هنگام تعمیر موتور سیکلت و نشت بنزین آتش گرفت.

مدیر حوزه 2 آتش نشانی شهرداری مشهد گفت: خانواده این فرد بر اثر شدت آتش به حیاط خانه پناه بردند و دچار آسیب نشدند.

وی ادامه داد: این حریق توسط ایستگاه های 37 ، 29 و 8 این آتش سوزی اطفا شد و نشت گازهای قابل اشتعال از موتور سیکلت و ایجاد جرقه الکتریکی علت آتش سوزی اعلام شده است.

آتش پاد سوم مجید شادی گفت: آتش نشانان از سرایت حریق به طبقه دوم و ساختمان های مجاور جلوگیری کردند اما طبقه اول این ساختمان کاملا در آتش سوخت.

این حادثه خسارت جانی نداشت.