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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۵

بی احتیاطی پدر خانواده در رسالت مشهد خانه ای را به آتش کشید

بی احتیاطی پدر خانواده در رسالت مشهد خانه ای را به آتش کشید

خبرگزاری مهر- مشهد: مدیر حوزه 2 آتش نشانی شهرداری مشهد گفت: بی احتیاطی پدر خانواده در تعمیر موتور سیکلت خانه ای را در خیابان رسالت مشهد به آتش کشید.

آتش پاد سوم مجید شادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساختمان مسکونی دو طبقه در خیابان رسالت مشهد به خاطر بی احتیاطی پدر این خانواده در هنگام تعمیر موتور سیکلت و نشت بنزین آتش گرفت.

مدیر حوزه 2 آتش نشانی شهرداری مشهد گفت: خانواده این فرد بر اثر شدت آتش به حیاط خانه پناه بردند و دچار آسیب نشدند.

وی ادامه داد: این حریق توسط ایستگاه های 37 ، 29 و 8 این آتش سوزی اطفا شد و نشت گازهای قابل اشتعال از موتور سیکلت و ایجاد جرقه الکتریکی علت آتش سوزی اعلام شده است.

آتش پاد سوم مجید شادی گفت: آتش نشانان از سرایت حریق به طبقه دوم و ساختمان های مجاور جلوگیری کردند اما طبقه اول این ساختمان کاملا در آتش سوخت.

این حادثه خسارت جانی  نداشت.

کد مطلب 2317112

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