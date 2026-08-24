به گزارش خبرنگار مهر، صد و هفتاد و هفتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» با حضور مردم کرمانشاه برگزار میشود.
این اجتماع در راستای استمرار برنامههای مردمی «نحن المنتقمون» و با تأکید بر حفظ انسجام و حضور مردم در صحنه برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، این مراسم امشب دوشنبه دوم شهریورماه از ساعت ۲۱ آغاز میشود.
مسیر برگزاری اجتماع از چهارراه شهید مطهری (جوانشیر) به سمت میدان غدیر تعیین شده است.
این برنامه در قالب موج ۱۷۷ برگزار میشود و شهروندان کرمانشاهی برای حضور در آن دعوت شدهاند.
برگزارکنندگان این اجتماع بر تداوم حضور و همراهی مردم تأکید کرده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایرانِجانمان هستیم» را به عنوان محور این برنامه اعلام کردهاند.
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