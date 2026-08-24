به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهدای هفته دولت و سرداران رشید اسلام در جنگ اخیر، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار خوی وحشی گری و تجاوزگریشان را که از اول انقلاب ادامه دادند، ادامه خواهند داد چون بقای آنها در جنایت‌ است.

وی در ادامه گفت: بیشترین انرژی دنیا در منطقه ماست و استکبار از زیاده خواهی خود کوتاه نخواهد آمد ولی ایرانی ها هیچوقت تسلیم زور و ظلم نخواهند شد و پای ولایت تا ناکامی دشمنان خواهند ایستاد.

زارع با لزوم اینکه باید در جهت وحدت تلاش کرد، گفت: امام راحل، رهبر شهیدمان و مقام معظم رهبری امام سید مجتبی خامنه ای بر وحدت کلمه تاکید دارند و باید جهت رفع مشکلات مردم از تفرقه ها جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه برخی ها به تعطیلی مجلس انتقاد داشتند، گفت: با توجه به شرایط جنگی شورای عالی امنیت ملی اجازه برگزاری صحن علنی جلسه را نمی داد و هنوز هم این اجازه را نمی‌دهد که البته مجلس خودش یک بار صحن علنی تشکیل داد و دو مصوبه تصویب شد که مکان مجلس در جای بهتری تامین شود و فعلا قانون گذاری در بستر فضای مجازی انجام شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون گذاری، رای گیری و پیگیری امورات مردم بدون وقفه صورت می‌گیرد، گفت: در هفته گذشته قانون تعیین جنایت جنگی که از سوی متجاوزین خارجی تصویب شد و قانون مقابله با نفوذ بیگانگان و کنترل تنگه هرمز در حال پیگیری است. معیشت مردم دغدغه مجلس است و افزایش نرخ کالابرگ و اصلاح قانون دهک بندی در حال پیگیری است.

وی در این باره ادامه داد: ارز ترجیحی از واردات برنج حذف و واردات برنج در زمان برداشت ممنوع شد. نرخ برگ سبز چای به دو برابر افزایش پیدا کرد و از انحلال سازمان چای جلوگیری شد.

سلمان زارع به لزوم تصویب قانون خونخواهی امام شهیدمان اشاره داشت و گفت: من از مدافعین این قانون هستم تا تصویب شود و ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار از جنایتی که انجام دادند و رهبرمان را با دهان روزه به شهادت رساندند از این جنایت فرار نکنند و انتقام خون رهبرمان گرفته شود.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس به پروژه مسکن ملی و لزوم توجه به این حوزه اشاره کرد و گفت: در عرصه مسکن هر کسی در اطراف شهر زمین های کلان دارد، ما در تغییر کاربری جهت جهش مسکن ملی کمک میکنیم تا جوانی فاقد مسکن نباشد. چهارصد واحد به زودی با حضور استاندار کلنگ را خواهد خورد و هزار واحد نیز با پیگیری ها سندش صادر شده است.

وی به برخی پروژه های شهری اشاره کرد و گفت: مجوز دو پل غیر همسطح از وزیر گرفته شده و مطالعات اولیه برای احداث در میدان چای و شیخ زاهد آغاز شده است. پروژه مهار آب های سطحی شروع شده تا در فصل بارندگی در شهر به مشکل بر نخوریم. پل عاقلیه نیز بخش زیادیش از پروژه تکمیل شده و با احداثش به حل ترافیک شهر کمک خواهد کرد.

زارع با اشاره به پیگیری ها برای مشکل چندین ساله جاده سیاهکل به بازکیاگوراب، گفت: این پروژه در حال انجام است و فاز اول آن به زودی به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برای اولین بار هزار میلیارد تومان از بخش محرومیت زدایی ارتش وارد حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل شد، گفت: مقداری از این بودجه در منطقه دیلمان هزینه شد و مابقی نیز در پروژه های آبرسانی بخش رودبنه و زیرساخت های منطقه هزینه خواهد شد.

سلمان زارع به برخی پیگیری ها در حوزه بهداشت و درمان اشاره داشت و عنوان کرد: پروژه درمانگاه تامین اجتماعی که پروانه نداشت الان در مرحله صدور است و اعتبارش آماده است تا کلنگ زنی شود. درمانگاه کلینیک بیمارستان ۲۲ آبان نیز با اعتباری که گرفته شد در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

وی در این باره گفت: افزودن چندین دستگاه درمانی پیشرفته و اختصاص دو آمبولانس به بیمارستان پیروز، اختصاص خودروی امداد و نجات به هلال احمر، آغاز بکار داروخانه هلال احمر بعد از ۲۵ سال هم از دیگر کار هایی بود که صورت گرفت.

زارع به برخی کاستی ها در حوزه امداد و نجات در شهرستان پرداخت و گفت: لاهیجان ده کیلومتر ساحل دارد و اگر تصادفی رخ بدهد، نیم ساعت طول می‌کشد تا آمبولانس بر بالین مصدومین حاضر شود که با پیگیری های صورت گرفته مجوز پایگاه امداد و نجات ساحلی گرفته شد و پیگیری ساخت ساختمان پایگاه امداد جاده ای پاشاکی هم هستیم.

وی با اعلام برخی عملکرد در حوزه ورزش گفت: راه اندازی سالن پیشرفته بوکس، اجرای پروژه ساخت زمین فوتبال ساحلی و دریافت مجوز احراث ده زمین چمن مصنوعی از جمله آنهاست.

سلمان زارع در پایان با انتقاد از خاموشی های گسترده برق در شهرستان، گفت: من این اعتراض را دارم چون گیلان یکی از تولید کننده های برق در کشور است ولی بیشترین قطعی برق را هم داریم.