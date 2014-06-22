گوش دادن فعال بهترین نوع ارتباط است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گلزاری در همایش طرح هجرت تابستان ویژه مبلغان دینی که قبل از ظهر یکشنبه با حضور با حضور حجت الاسلام والمسلمین قرائتی، رئیس مرکز پاسخگویی به مسائل دینی و تعدادی از مبلغان در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: یکی از بهترین و شایع ترین ارتباطات گوش دادن فعال است و رعایت نکردن این مهم توسط روانشناسان موجب گله عده ای شده و این خیانت به آنها است.

وی محور سخنان خود را بیان مطالب درباره نوجوانان به دلیل سروکار داشتن مبلغان طرح تابستان با نوجوانان قرار داد و بیان داشت: گوش دادن فعال به این معنی است که هرچند وقت یکبار شما علائمی را از خود نشان دهید تا مخاطب متوجه شود با او همراه هستید و مطالب او را گوش می دهید و نوجوانان به دلیل حساس بودن به توجه بیشتری در این زمینه نیاز دارند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان ابراز کرد: فاصله گرفتن از خانواده و بحران هویت از ویژگی های دوران نوجوانی است و آن ها می خواهند بدانند که هستند و که نیستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که نوجوان عصیان گر را به آسانی نمی توان جذب کرد، ادامه داد: نوجوان را به آسانی می توان جذب کرد و همچنین آن ها به آسانی وابسته می شوند و باید مبلغان مراقب باشند که استقلال آن ها گرفته نشود.

مبلغان با حسن خلق و وقار رفتار کنند

گلزاری با تاکید بر این که باید با حسن خلق و وقار با نوجوانان رفتار کرد، افزود: چهره گشاده و خنده رو بودن، کلام زیبا و رفتار نرم و از کوره در نرفتن از شرایط حسن خلق است و حسن خلق موجب جذب افراد می شود و لازم است مبلغان روایات موجود در این زمینه را مطالعه کنند.

وی با بیان این که شوخی زیاد، پرحرفی، راه رفتن زیاد و معصیت وقار را کم می کند، تصریح کرد: هر چیزی که تند باشد وقار ندارد زیرا وقار سنگینی است و از تکبر، ایجاد هیبت و ترساندن به دور است.

تصور پشت میز نشینی عامل مهم بیکاری جوانان

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به بیکاری جوانان و متفاوت بودن تعداد بیکاران در استان های مختلف یادآور شد: فرانگرفتن توانایی هایی در کنار درس خواندن و تصور پشت میز بودن برای داشتن شغل از جمله دلایل بیکاری در کشور است درحالی که زمینه های فراوان برای کار وجود دارد اما متاسفانه از آن ها استفاده نمی شود.

وی با اشاره به لزوم مصون ماندن نوجوانان از آسیب افزود: ترغیب نوجوانان به درس خواندن، هنر، ورزش، روابط اجتماعی سالم و دینداری آن ها را از آسیب به دور می کند.

