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۲ تیر ۱۳۹۳، ۵:۵۸

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

قوچان‌نژاد: بازی با آرژانتین هم شیرین بود و هم تلخ/ فقط باید بوسنی را ببریم

قوچان‌نژاد: بازی با آرژانتین هم شیرین بود و هم تلخ/ فقط باید بوسنی را ببریم

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است تیم ملی ایران بازی بسیار خوبی برابر آرژانتین انجام داد اما متاسفانه نتوانست امتیازی از آن بازی بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قوچان‌نژاد در خصوص دیدار تیم‌ ملی ایران برابر آرژانتین ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: دیدار برابر آرژانتین هم شیرین بود و هم تلخ. از لحاظ تیمی، ایران بسیار خوب بود و فکر می‌کنم یکی از بهترین بازی‌های خود را در این مدت انجام داده‌ایم، تنها از لحاظ نگرفتن نتیجه بازی ناراحت هستیم.

وی در ادامه افزود: امیدوار هستم تا در مقابل بوسنی نیز بازی خوبی را برگزار کنیم و سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم. ما تنها به این بازی فکر می‌کنیم و باید نتیجه خوبی بگیریم تا بتوانیم از گروه خود به دور بعد صعود کنیم. وضعیتمان اکنون مشخص است و فقط باید ببریم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران همچنین تاکید کرد: به بازیکنان تیم افتخار می‌کنم چرا که همگی یکپارچه و متحد بازی کرده و زحمت کشیدیم. از لحاظ تیمی، هچی تیمی در جام جهانی مانند ما نبود. عملکردمان راضی کننده است و متاسفانه فقط امتیاز برای زحمت‌های‌مان نگرفتیم.

قوچان‌نژاد در پایان گفت: باتوجه به اینکه بازی سنگینی را برابر آرژانتین انجام داده‌ایم، کمی خسته هستیم اما تمام تمرکز من و بازیکنان روی بازی با بوسنی خواهد بود و بازی مقابل تیم آرژانتین را از یاد برده‌ایم.

کد مطلب 2317402

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