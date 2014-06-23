به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قوچاننژاد در خصوص دیدار تیم ملی ایران برابر آرژانتین ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: دیدار برابر آرژانتین هم شیرین بود و هم تلخ. از لحاظ تیمی، ایران بسیار خوب بود و فکر میکنم یکی از بهترین بازیهای خود را در این مدت انجام دادهایم، تنها از لحاظ نگرفتن نتیجه بازی ناراحت هستیم.
وی در ادامه افزود: امیدوار هستم تا در مقابل بوسنی نیز بازی خوبی را برگزار کنیم و سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم. ما تنها به این بازی فکر میکنیم و باید نتیجه خوبی بگیریم تا بتوانیم از گروه خود به دور بعد صعود کنیم. وضعیتمان اکنون مشخص است و فقط باید ببریم.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران همچنین تاکید کرد: به بازیکنان تیم افتخار میکنم چرا که همگی یکپارچه و متحد بازی کرده و زحمت کشیدیم. از لحاظ تیمی، هچی تیمی در جام جهانی مانند ما نبود. عملکردمان راضی کننده است و متاسفانه فقط امتیاز برای زحمتهایمان نگرفتیم.
قوچاننژاد در پایان گفت: باتوجه به اینکه بازی سنگینی را برابر آرژانتین انجام دادهایم، کمی خسته هستیم اما تمام تمرکز من و بازیکنان روی بازی با بوسنی خواهد بود و بازی مقابل تیم آرژانتین را از یاد بردهایم.
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