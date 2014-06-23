به گزارش خبرگزاری مهر، آنخل دی ماریا بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال آرژانتین برابر ایران در یک نشست خبری شرکت کرد و به سئوالات خبرنگاران آرژانتینی که عمدتا انتقاد به عملکرد تیم ملی فوتبال کشورشان در بازی با ایران بود، پاسخ داد.
وی درباره دیدار با ایران اظهار کرد: این خیلی دشوار است که مقابل تیمی بازی کنید که عقب نشسته و با 11 بازیکن دفاع میکند. با این حال ما از جام جهانی لذت میبریم ولی بعضی از انتقادات ما را ناراحت میکند.
وی افزود: همه فکر میکنند آرژانتین خوب بازی نمیکند ولی ما از درون زمین اینطور فکر نمیکنیم. الخاندرو سابهیا (سرمربی تیم آرژانتین) به ما گفت که کسب شش امتیاز از دو بازی مهم است. برای صعود به مرحله بعد باید این دو مسابقه را میبردیم.
بازیکن آرژانتینی تیم رئال مادرید در ادامه گفت که بازی با تیمهایی که فقط به دفاع فکر میکنند "غیر ممکن" است و به همین خاطر آرژانتین بازی خوبی برابر ایران انجام داده است: مشخص بود 11 بازیکن در زمین خودشان دفاع میکردند. من از عملکرد تیم خودمان راضی هستم. ما همه مناطق زمین را امتحان کردیم. با این حال ایران همه راهها را بسته بود. ما برای پیروزی و صعود تلاش کردیم و در نهایت به آن رسیدیم. این مهمترین هدف بود. بازی با یک تیم دفاعی مثل ایران دشوار است.
دی ماریا همچنین به گل لیونل مسی در وقتهای تلف شده اشاره کرد و گفت: اگر مسی نبود بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام میشد و باز هم انتقادها وجود داشت. ما میخواهیم کاری کنیم که از بازیهای آرژانتین لذت ببرند و حس خوبی داشته باشند.
وی در این نشست خبری اذعان کرد که ایران و بوسنی بازی آرژانتین را "تحت تاثیر" قرار داده ولی او یکبار دیگر تاکید کرد که آرژانتین تاکنون در جام جهانی خوب کار کرده است.
بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین در بخش دیگری از صحبتهایش درباره بازی آرژانتین و نیجریه تاکید کرد: نیجریه بازیکنان خوبی دارد و این تیم حمله را دوست دارد. برای همین فکر میکنم این یک بازی متفاوت خواهد بود.
تیم ملی فوتبال آرژانتین روز شنبه در دومین دیدار خود در جام جهانی برزیل موفق شده بود با نتیجه یک بر صفر ایران را شکست بدهد و با شش امتیاز در صدر جدول گروه ششم قرار بگیرد.
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