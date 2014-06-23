به گزارش خبرنگار مهر، یورگن کلینزمن بعد از تساوی مقابل پرتغال ضمن بیان مطلب فوق افزود: کسب 4 امتیاز از دو بازی ابتدایی نتیجه بسیار خوبی است اما می‌توانستیم در این دیدار پیروز شویم. دریافت گل تساوی آن هم در دقایق پایانی بازی ناراحت کننده است. همه بازیکنان، بازیکنان ذخیره و هواداران با این عملکرد تیم احساسی شده بودند.

وی خاطرنشان کرد: ما فوق‌العاده بودیم. اکنون باید به بازی آخر مقابل آلمان فکر کنیم زیرا جام جهانی همیشه در مورد بازی بعدی است.

سرمربی آلمانی تیم ملی آمریکا در ادامه در مورد تماس بازی یواخیم لوو سرمربی آلمان که در جام جهانی 2006 دستیارش بود گفت: ما دوستان صمیمی هستیم اما اکنون در جام جهانی قرار داریم و هیچ نیازی به تماس دوستانه نیست.

دیدار تیم های پرتغال و آمریکا در چارچوب دور دوم مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی بامداد دوشنبه در ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس با تساوی 2-2 به پایان رسید. در دیدار پایانی آمریکا با کسب تساوی مقابل آلمان می تواند صعود خود به دور بعدی را قطعی کند.