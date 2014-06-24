تشکیل کمیته بحران میراث جهانی/ آتش سوزی شهر سوخته هشدار بود

فرهاد عزیزی به خبرنگار مهر گفت: تاکنون درباره میزان آمادگی پایگاههای میراث جهانی در مقابل حوادثی مانند زلزله، آتش سوزی و یا بحران های دیگر ارزیابی کلی انجام نشده است به همین علت اتفاق و آتش سوزی در شهر سوخته می تواند یک هشدار برای ما باشد تا به این فکر کنیم که چه خطرهایی ممکن است میراث جهانی و یا حتی موزه های ما را تهدید کند. بر این اساس پیشنهاد تشکیل کمیته بحران را به ریاست سازمان میراث فرهنگی اعلام کردیم و موافقت و دستور تشکیل آن را گرفتیم.

وی با بیان اینکه اعضای کمیته بحران باید متشکل از افرادی خارج از سازمان نیز باشند تا این کمیته بتواند کاربردی شود ادامه داد: در وهله اول باید بررسی شود که چه خطراتی ممکن است هر یک از پایگاهها را تهدید کند در آن صورت نسبت به پاکسازی عوامل تهدیدزا اقدام شود. به عنوان مثال اگر سیم کشی بخشی از مکان ها مشکل دارد سریعا نسبت به حل آن اقدام لازم انجام شود. در هر پایگاهی یک مسئول قرار دارد که باید مسائل بحران را نیز مد نظر قرار دهد. ولی به طور کلی باید مرکزی نیز وجود داشته باشد تا تمام این مسائل را پایش کند.

عزیزی بیان کرد: آتش سوزی در موزه شهر سوخته در ساختمان جدید رخ داد. من و هیات اعزامی رئیس سازمان میراث فرهنگی شرایط را بررسی کردیم. به نظر ما اتصال برق عامل آتش سوزی بود ولی آتش نشانی هنوز اعلام نکرده که علت حادثه چه بوده است.

وی تصریح کرد: ما فیلم آن حادثه را بازبینی کردیم. تا ساعت 9 صبح روز حادثه همه چیز عادی بود تا اینکه مامور نگهبان متوجه بویی در فضای ساختمان می شود و فورا به مرکز امدادی که نزدیک به موزه بوده خبر می دهد. گروه بحران جمعیت هلال احمر نیز با کپسول های آتش نشانی که داشتند، فورا به محل آتش سوزی می روند ولی امکانات آنها پاسخگوی حجم وسیع آتش سوزی نبوده است.از سوی دیگر صندلی ها و تاسیساتی که در سالن آمفی تئاتر بوده، آتش زا هستند و این مسائل میزان آتش سوزی را بیشتر کرده است.

وی گفت: امکانات حریق در همه جای دنیا به حدی نیست که در کنار هر اثر تاریخی یک مرکز اطفای حریق بگذارند ولی تجهیزات اولیه وجود دارد ولی در مکان هایی مانند چهلستون باید تدابیری اندیشیده شود و امکانات اطفای حریق بیشتری در نظر گرفت.