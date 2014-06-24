۲۰۰مبلغ همزمان با ماه رمضان به مناطق مختلف بروجرد اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام صادق جعفرپور در این رابطه گفت: اداره تبلیغات اسلامی بروجرد بهمنظور بهرهگیری از برکات ماه مبارک رمضان و اجرای برنامههای مذهبی اعزام مبلغان به مساجد و حسینییههای مختلف شهرستان را در دستور کار خود داده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد عنوان کرد: مبلغان اعزامی برنامه های مختلفی را در ماه مبارک رمضان در مساجد و حسینیه ها دارند که از جمله این برنامه ها می توان به تشکیل کلاس های مختلف قرآنی، اقامه نمازجماعت،احکام، جلسات و مباحث مشاوره و اخلاقی و غیره اشاره کرد.
وی افزود: بهمنظور تعمیق و توسعه باورهای دینی در سطح شهرستان بروجرد و همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با هماهنگی انجام شده 200 نفر از مبلغین دینی در ماه مبارک رمضان فعالیتهای تبلیغی خود را آغاز میکنند.
حجت الاسلام جعفرپور تصریح کرد: مبلغین اعزامی شامل روحانیون مستقر،طرح هجرت، اوقاف، ائمه جماعات، سازمان تبلیغات هستند که در ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف شهری و روستائی اعزام میشوند.
وی اظهار داشت: حضور مبلغان میتواند فضای معنوی جامعه را تقویت کرده بسیاری از شبهات دینی را از اذهان جوانان پاک کند و پاسخهای مناسبی در مقابل تهاجم فرهنگی علیه ایران اسلامی باشد.
برگزاری ۱۰ کلاس مفاهیم قرآن کریم در شهرستان بروجرد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد در ادامه سخنان خود گفت: با همکاری موسسات قرآنی بروجرد ۱۰ کلاس مفاهیم قرآن کریم برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه قرآن برای هدایتگری نازل شده است، بیان داشت: در جامعه معاصر مجهولات، مسائل و مشکلاتی است که نیازمند کمک گرفتن از قرآن است.
حجت الاسلام جعفرپور در ادامه به بیان اهمیت و فراگیری قرآن پرداخت و خواستار توجه بیشتر به جذب فراگیران قرآن کریم شد.
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