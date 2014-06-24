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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

نظری‌جویباری اعلام کرد؛

مهدی کریمیان به استقلال پیوست/ به دنبال جذب نکونام هستیم

مهدی کریمیان به استقلال پیوست/ به دنبال جذب نکونام هستیم

معاون ورزشی باشگاه استقلال اعلام کرد پس از جذب قطعی مهدی کریمیان، مذاکرات ابتدایی را با جواد نکونام برای بازگشت کاپیتان تیم ملی به این تیم انجام داده است.

علی نظری‌جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات باشگاه استقلال، با بیان این مطلب افزود: امروز با مهدی کریمیان که فصل پیش در تیم تراکتورسازی تبریز بازی می‌کرد قرارداد بستیم و این بازیکن در این فصل در خدمت استقلال خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت جذب دروازه‌بان جدید برای استقلال که این روزها باعث نگرانی هواداران این تیم شده، تاکید کرد: با یک دروازه‌بان خارجی صحبت کردیم و به احتمال زیاد با او قرارداد خواهیم بست.

معاون ورزشی باشگاه استقلال که نخواست نام این دروازه‌بان خارجی قید شود، تصریح کرد: او یک دروازه بان بسیار خوب است و می‌تواند دروازه استقلال را در طول این فصل به خوبی حراست کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با وحید طالبلو نیز صحبتی کرده‌اید یا خیر؟، گفت: وحید یکی از دروازه‌بان‌های خوب و خوش اخلاق فوتبال ما است، اما ما هیچ صحبتی با وی نداشتیم.

نظری جویباری در خصوص حضور جواد نکونام در فصل جدید نیز اظهار کرد: جواد نکونام بازیکن بسیار بزرگی است و من با او مستقیم صحبت نکرده‌ام اما قرار است پس از بازگشت به تهران با او به گفتگو بنشینیم تا بتوانیم در فصل جدید با جواد قرارداد بسته و در فصل جدید از او استفاده کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دنبال دو مهاجم و یک هافبک خارجی نیز هستیم و با توجه به اینکه هنوز می‌توانیم از سهمیه خود استفاده کنیم، به دنبال بازیکنانی هستیم که هم از لحاظ میانگین سنی جوان بوده و هم باتجربه.

معاون ورزشی باشگاه استقلال در پایان گفت: مدیریت باشگاه استقلال تمام توان خود را بکار بسته است تا بتواند برای شروع لیگ امسال یک تیم جوان، باتجربه و پرقدرت را روانه میدان کند.

کد مطلب 2318503

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