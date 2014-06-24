مهدی کریمیان به استقلال پیوست/ به دنبال جذب نکونام هستیم

علی نظری‌جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات باشگاه استقلال، با بیان این مطلب افزود: امروز با مهدی کریمیان که فصل پیش در تیم تراکتورسازی تبریز بازی می‌کرد قرارداد بستیم و این بازیکن در این فصل در خدمت استقلال خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت جذب دروازه‌بان جدید برای استقلال که این روزها باعث نگرانی هواداران این تیم شده، تاکید کرد: با یک دروازه‌بان خارجی صحبت کردیم و به احتمال زیاد با او قرارداد خواهیم بست.

معاون ورزشی باشگاه استقلال که نخواست نام این دروازه‌بان خارجی قید شود، تصریح کرد: او یک دروازه بان بسیار خوب است و می‌تواند دروازه استقلال را در طول این فصل به خوبی حراست کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با وحید طالبلو نیز صحبتی کرده‌اید یا خیر؟، گفت: وحید یکی از دروازه‌بان‌های خوب و خوش اخلاق فوتبال ما است، اما ما هیچ صحبتی با وی نداشتیم.

نظری جویباری در خصوص حضور جواد نکونام در فصل جدید نیز اظهار کرد: جواد نکونام بازیکن بسیار بزرگی است و من با او مستقیم صحبت نکرده‌ام اما قرار است پس از بازگشت به تهران با او به گفتگو بنشینیم تا بتوانیم در فصل جدید با جواد قرارداد بسته و در فصل جدید از او استفاده کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دنبال دو مهاجم و یک هافبک خارجی نیز هستیم و با توجه به اینکه هنوز می‌توانیم از سهمیه خود استفاده کنیم، به دنبال بازیکنانی هستیم که هم از لحاظ میانگین سنی جوان بوده و هم باتجربه.

معاون ورزشی باشگاه استقلال در پایان گفت: مدیریت باشگاه استقلال تمام توان خود را بکار بسته است تا بتواند برای شروع لیگ امسال یک تیم جوان، باتجربه و پرقدرت را روانه میدان کند.