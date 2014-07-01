به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضاداورزنی که داشتن استراتژی و برنامه را یكی از كلیدی ترین دلایل موفقیت تیم ملی والیبال ایران می‌داند، پس از صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی مسابقات لیگ جهانی در گفتگوی ویژه خبری جام جم شرکت کرد.



نقش فدراسیون در موفقیت تیم ملی والیبال

وی درباره نقش فدراسیون در موفقیت‌های تیم ملی اظهار کرد: هیچ کدام از برنامه‌های تیم ملی به هر دلیلی متوقف نشده است. برنامه‎ریزی در رده‌های نوجوانان، جوانان، زیر 23 سال و تیم ب انجام شده است همه کارها در جهت پشتوانه‌سازی در تیم بزرگسالان برای حضور چند ساله در رقابتهای قهرمانی جهان و المپیک بوده است.

نفرات نیمکت‌ نشین با بازیکنان اصلی تفاوتی ندارد

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه تاکید کرد: نیمکت تیم ملی با بازیکنان اصلی تفاوت ندارد. تلاشمان این است که بتوانیم به عنوان سرگروه به مرحله نهایی برویم. احتمالا در مرحله نهایی با روسیه و یکی از تیم‌های حاضر در گروه B، بازی خواهیم كرد.

هدف نهایی تیم ملی والیبال ایستادن بر سکوی المپیک است

وی با بیان اینکه آمدن به این سطح بسیار سخت بود اما حفظ این جایگاه سخت‌تر است، خاطرنشان کرد: هدف نهایی تیم ملی والیبال ایستادن بر سکوی المپیک است و این را بازیکنان تیم ملی ثابت خواهند کرد.

در آغاز کار 95 درصد وابستگی مالی به دولت داشتیم

داورزنی درباره بودجه فدراسیون والیبال تصریح کرد: هشت سال قبل که ما برنامه‌های فدراسیون والیبال را تدوین کردیم، وابستگی مالی به منابع دولت بیش از 95 درصد بود. همه برنامه‌های والیبال آن زمان طبق برنامه‌های مالی کمیته المپیک و سازمان تربیت بدنی بود.

خودمان 80 درصد نیازمان را تامین می‌کنیم

وی اضافه کرد: به خاطر اینکه بتوانیم وابستگی مالی خودمان را به دولت کم کنیم و درگیر نوسانات و مشکلات مالی و اقتصادی دولت نشویم و لطمه نخوریم، سعی کردیم وابستگی‎مان را به منابع مالی دولت به حداقل برسانیم و الان همه وابستگی‌مان به منابع مالی دولت 20 درصد است و 80 درصد را خودمان تامین می‌کنیم.

حتی یکی از برنامه‌های‌‌مان لغو نشده

رئیس فدراسیون والیبال اضافه کرد: تمام برنامه‎هایمان را انجام داده‌ایم و هیچ یک از کارها، یا برنامه‌ها و اردوهای تیم بزرگسالان و جوانان و حتی نوجوانان ما به دلیل مسائل مالی لغو نشده، تا جایی‌که در حال حاضر کشورهای دیگر از ما برای برپایی اردو در کشورشان دعوت می‌کنند.

در لس‌آنجلس با آمریکا بازی می‌کنیم

وی همچنین خاطرنشان کرد: قرار است ماه آینده در لس‌آنجلس میهمان ایالت متحده و فدراسیون والیبال آمریکا باشیم. تیم جوانان هم قرار است، اردوی خارجی داشته باشد. نوجوانان هم قرار است ماه آینده یک سفر به صربستان و یک سفر به تونس برای برپایی اردوی تدراکاتی داشته باشد.

خولیو ولاسکو در سیستم کار می‌کرد

داورزنی درباره رفتن خولیو ولاسكو یادآور شد: اگر برنامه درست تدوین شود و مسیر به درستی طراحی شود، نباید نگران چیزی باشیم. به هر حال ولاسکو در رشد والیبال ایران تاثیرگزار بود، اما ولاسکو هم در سیستم کار می‌کرد.

شناخت کواچ از تیم ملی بیشتر شده

وی ادامه داد: ما سه سال در پیش داریم و روز شمار مسابقات و برنامه‎ها در این سه سال را در دست داشتیم و برنامه ریزی کردیم. اگر ولاسکو می‎ماند باید سپتامبر از ایران می‌رفت و اسلوبودان کواچ از سال آینده کار را با تیم شروع می‎کرد و یک سال را از دست می‎دادیم. الان شناخت کواچ از تیم و شرایط تیم ملی در کشور خیلی بهتر شده و در قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی با کواچ خواهیم بود.

کواچ تا سال 2016 با فدراسیون ایران قرارداد دارد

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه کواچ تا سال 2016 با فدراسیون ایران قرارداد دارد، تاکید کرد: كواچ دو سال فرصت دارد که با تیم باشد تا نقاط ضعف تیم را از بین ببرد و تیم را برای حضور در المپیک آماده کند. تا بازی‌های المپیک 50 بازی رسمی با تیم‌های مثل برزیل، آمریکا، روسیه، ایتالیا و لهستان خواهیم داشت تا به المپیک برسیم. البته تمام تلاشمان این است که بهترین نتایج را بگیریم.

ما تعیین می‌کنیم کجا بازی تدارکاتی انجام داده یا ندهیم

وی درباره دعوت آمریكا از تیم ملی والیبال ایران اذعان داشت: تا حدود 9 سال قبل نمی‌توانستیم تیم خوبی را برای انجام بازی تدارکاتی انتخاب کنیم. رفته رفته تیم به سطح توانمندی بالایی رسید تا آنجا که از ما برای بازی تدارکاتی دعوت می‌شود. اکنون ما تعیین می‌کنیم کجا بازی تدارکاتی انجام بدهیم و کجا انجام ندهیم.

چندان تمایلی برای بازی با آمریکا نداشتیم

داورزنی همچنین تصریح کرد: در ماه دسامبر سال گذشته رئیس فدراسیون والیبال آمریکا از من خواست که چند بازی تدارکاتی را در آمریکا انجام بدهیم. اما آن زمان به خاطر رعایت عزت بازیکنان و ایرانیان تمایل چندانی به دلیل شرایط گرفتن ویزا و رفتن به آمریکا از خود نشان ندادیم. با اصرار آنها اعلام کردیم که باید تسهیلاتی برای بازیکنان فراهم شود و بازیکنان ایران برای گرفتن ویزا در کشورهای مختلف معطل نشوند و به دردسر نیفتند. آمریکایی‌ها هم پذیرفتند و اعلام کردند در دبی این کار انجام شود. مسابقه دوستانه ایران و امریکا پخش تلویزیونی خواهد داشت و بلیت‌هایش از الان فروخته شده است.



هدف‌مان در لیگ جهانی رفتن روی سكو است

وی درباره برنامه‌های اهداف آینده تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: بعد از 2 بازی كه با لهستان انجام خواهیم داد، 10 روز ریکاوری خواهیم داشت. بعد از آن به مرحله نهایی لیگ جهانی در فلورانس ایتالیا می‌رویم‌. 6 تیم آنجا مسابقه دارند اما هدف ما رفتن روی سکو است. بعد از بازگشت به تهران مجددا اردو برپا می‌کنیم و پس از آن برای برگزاری 4 بازی دوستانه به لس‌انجلس می‌رویم. بعد از آن ادامه اردو را در تهران پی می‌گیریم و برای قهرمانی جهان به لهستان می‌رویم.

هدفمان گرفتن مدال طلای آسیایی اینچئون است

داورزنی در پایان گفت: بعد از رقابتهای لهستان، هشت روز فرصت داریم تا بازی‌های آسیایی اینچئون و مستقیم به کره‌جنوبی می‌رویم. هدفمان گرفتن مدال طلای آسیایی اینچئون است. اردوهای بعدی‌مان از اواخر اسفندماه - اوایل آوریل - برای آمادگی حضور در جام ملت‌های آسیا، ورلد کاپ و لیگ جهانی در سال آینده برگزار خواهد شد.