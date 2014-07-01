به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان هفته ششم لیگ جهانی والیبال محمد موسوی با متوسط یک دفاع موفقیت آمیز در هر ست در صدر جدول بهترین مدافعان قرار گرفت و پس از وی موزرسکی بازیکن نامدار روسیه با 0.76 دفاع در هر ست در رده دوم و یوسیفو از بلغارستان در مکان سوم ایستاد.

در فهرست امتيازآورترين بازيكنان ليگ جهاني آندرسون ماتیو از آمریکا با 229 امتیاز در صدر این فهرست قرار دارد. شهرام محمودی از ایران با 149 امتیاز در رتبه چهارم این فهرست ایستاده است که نسبت به هفته پنجم لیگ جهانی یک پله صعود داشته است.

ساندر تایلور از آمرکا با 52.11 درصد موفقیت در رده نخست بهترین زنندگان اسپک قرار دارد. بازیکنانی از ایتالیا و لهستان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. مجتبی میرزاجانپور و شهرام محمودی از ایران به ترتیب با 42.62 و 42.21 درصد موفقیت در رتبه‌های ششم و هفتم این فهرست قرار دارند.

در ميان بهترين زنندگان سرويس در شش هفته ليگ جهاني، هاتت مکس‌ول با میانگین 0.40 امتیاز در هر ست در رده نخست قرار دارد و بازیکنانی از صربستان و بلغارستان به ترتیب با 0.35 و 0.34 امتیاز در هر ست در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مجتبی میرزاجانپور در این فهرست در رتبه نهم است.

زاتورسکی پاول از لهستان با ميانگين 2.62 در هر ست در رده نخست بهترين توپ‌گيران شش هفته ليگ جهاني والیبال ايستاده و بازیکنان برزیل رتبه‌های دوم و سوم را در اختیار دارند. در اين فهرست سعید معروف با میانگین 1.74 در رتبه پنجم قرار دارد.

در فهرست بهترين دريافت كنندگان، شوجی اریک از آمریکا با 54021 درصد موفقيت در رده نخست ايستاده است. فرهاد قائمی با 35032 درصد موفقيت در رده ششم دريافت كنندگان شش هفته ليگ جهاني قرار گرفت.

همچنین فابین از لهستان با 5.62 پاس صحيح در هر ست، رده نخست بهترين پاسورهای ليگ جهانی را به خود اختصاص داد. نیکولا جووویک و سعيد معروف پاسور و كاپيتان تيم ملی والیبال ايران نيز با ميانگين 5.51 و 5.39 پاس صحيح در هر ست در رده‌های دوم و سوم اين رده‌بندی ايستادند.

هفته هفتم و پایانی لیگ جهانی والیبال از روز پنجشنبه 12 تیرماه آغاز می‌شود و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران در این هفته دو دیدار با لهستان دارد که روزهای جمعه و شنبه 13 و 14 تیرماه به میزبانی لهستان برگزار خواهد شد.