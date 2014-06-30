به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال طی روزهای 25 لغایت 29 تیر ماه در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می‌شود. این ششمین میزبانی ایتالیا در مرحله نهایی لیگ جهانی است. همچنان که فلورانس پس از جنوا (1992)، رم (2004) و میلان (1991 - 1994 - 1998) چهارمین شهر ایتالیاست که میزبان رقابتهای این مرحله است.

شش تیم حاضر در این مرحله نیز در دو گروه سه تیمی ابتدا به صورت دوره‌ای با هم به رقابت می‌پردازند و سپس تیم‌های اول و دوم هر گروه به صورت ضربدری برگزارکننده دیدارهای نیمه نهایی خواهند بود. در ادامه، تیم‌های برنده این مرحله برای کسب مدال طلا و بازنده‌ها برای کسب مقام سوم مصاف خواهند داد. تیم‌های سوم هر گروه نیز بر اساس امتیازی که کسب کرده‌اند، بدون انجام مسابقه در رده‌های پنجم و ششم قرار می‌گیرند.

بر اساس اعلام پیشین فدراسیون جهانی، در گروه اول این مرحله: میزبان (ایتالیا)، تیم اول گروه دو (یکی از تیم‌های: روسیه، امریکا، بلغارستان و صربستان) و تیم قهرمان دسته دوم (22 تیر ماه در سیدنی مشخص می‌شود) قرار می‌گیرند.

در گروه دوم نیز: دو تیم صعود کننده از گروه یک (دو تیم از میان: ایران، لهستان و برزیل) همراه با تیم دوم گروه دو (یکی از تیم‌های: روسیه، امریکا، بلغارستان و صربستان) به رقابت می‌پردازند.

پیش‌بینی‌ها

ایتالیا، امریکا و فرانسه در گروه اول. ایران، لهستان و روسیه در گروه دوم. صرف نظر از اینکه کدام تیم‌ها در مرحله نهایی حضور خواهند داشت، آنچه در پیش بینی‌ها بیشتر به چشم می‌آید غیبت برزیل در جمع بزرگان لیگ جهانی است. برزیل، پرافتخارترین تیم لیگ جهانی که در ربع قرن برگزاری این رقابتها همواره در میان شش تیم برتر بوده، امسال در آستانه یک حذف تاریخی قرار گرفته و حالا کارش به جایی رسیده که هفته آینده در روز آخر مرحله بین قاره‌ای باید دو بار ایتالیا را در ایتالیا ببرد و تازه چشم به دست ایران و لهستان داشته باشد که برای صعودش آستین بالا زده باشند یا نه!