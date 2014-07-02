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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۴۶

لیگ جهانی والیبال 2014؛

تیم ملی والیبال با 11 بازیکن عازم لهستان شد

تیم ملی والیبال با 11 بازیکن عازم لهستان شد

تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز چهارشنبه با یازده بازیکن راهی لهستان شد تا دو دیدار خود را در هفته پایانی مرحله گروهی برابر این تیم برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز چهارشنبه با یازده بازیکن راهی لهستان شد و بازیکن دوازدهم نیز روز پنجشنبه بعد از برطرف شدن مشکل خروج از کشور راهی لهستان خواهد شد. سعید معروف، محمد موسوی، فرهاد قائمی، عادل غلامی، مجتبی میرزاجانپور، فرهاد ظریف، مهدی مهدوی، امیر غفور، آرمین تشکری، میلاد عبادی‌پور و  پوریا فیاضی 11 بازیکن اعزامی ایران هستند.

رضا قرا نیز به جای شهرام محمودی که به دلیل مصدومیت مچ پا نمی‌تواند ملی‌پوشان ایران را همراهی کند، روز پنجشنبه پس از برطرف شدن مشکل خروج از کشور راهی لهستان خواهد شد.

هفته پایانی لیگ جهانی والیبال از روز پنجشنبه آغاز می‌شود و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران روزهای جمعه و شنبه 13 و 14 تیرماه در برابر لهستان صف آرایی خواهد کرد. ملی‌پوشان ایران در دو مسابقه رفت که در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار شد، موفق به شکست این تیم شدند و جواز حضور در مرحله نهایی این رقابتها را کسب کردند.

کد مطلب 2323641

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