شهرداری دهدشت بیش از پنج میلیارد تومان بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تخشا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه تعداد کارگران خارج از چارت سازمانی شهرداری دهدشت را 147 نفر عنوان کرد و افزود: این نهاد مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان بابت عدم پرداخت بیمه این کارگران به اداره تأمین اجتماعی شهرستان کهگیلویه بدهکار است.

وی همچنین از بدهی یک میلیارد تومانی به شرکت گاز شهرستان کهگیلویه، بدهی 680 میلیون تومانی بابت خرید ماشین آلات، بدهی 500 میلیون تومانی به پیمانکاران و بدهی 400 میلیون تومانی به اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد.

تخشا اظهار داشت: پاداش پایان سال خدمت کارگران شهرداری که بازنشسته شدند 400 میلیون تومان بود که تاکنون پرداخت نشده است.

وی همچنین از بدهی یک میلیارد تومانی به پرسنل شهرداری دهدشت بابت اضافه کار و مطالبات معوقه خبر داد.

شهردار دهدشت مهمترین مشکل در خصوص پارک های محله ای این شهر را سرقت کابل های برق در این پارک ها نام برد و با بیان اینکه در چند ماه اخیر چهار بار سرقت صورت گرفته است، یادآور شد: در این خصوص مشارکت اهالی با شهرداری ضروری است.

تخشا با بیان اینکه سرانه استاندارد فضای سبز مناطق گرم و خشک حداقل هفت متر و حداکثر 12 متر است، بیان کرد: این در حالی است که سرانه فضای سبز در شهر دهدشت سه متر و 90 سانتی متر است که نسبت به دیگر شهرهای استان در پایین ترین سطح قرار دارد.

وی کمبود آب، مشکلات زمین، عدم مشارکت مردم و نداشتن منابع مالی را مهمترین مشکلات شهرداری دهدشت نام برد.

شهردار دهدشت همچنین با بیان اینکه میزان تولید زباله در شهر دهدشت نسبت به جمعیت این شهر بسیار زیاد است، تصریح کرد: روزانه 60 تن زباله خانگی از این شهر به بیرون از شهر انتقال می یابد.

تخشا اضافه کرد: این زباله ها در فاصله چهار کیلومتری شهر دهدشت به طریق سنتی دفع می شوند.

وی همچنین از روان سازی معابر شهر دهدشت در هفته آینده خبر داد.