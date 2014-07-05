  1. بین الملل
  2. تحرکات داعش در عراق
۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۹

انهدام 60 پایگاه داعش در تکریت/45 کشته و زخمی در انفجار انتحاری در ناحیه دجله

انهدام 60 پایگاه داعش در تکریت/45 کشته و زخمی در انفجار انتحاری در ناحیه دجله

همزمان با اعلام انهدام 60 پایگاه متعلق به داعش توسط ارتش عراق در تکریت منابع عراقی از کشته وزخمی شدن بیش از 40 نفر در انفجار انتحاری در جنوب این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از وقوع یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی در جنوب تکریت خبر داد.

 در این انفجار که در ورودی جنوبی ناحیه دجله (25 کیلومتری جنوب تکریت) رخ داد، 10 نظامی کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع همچنین با انتشار گزارشی به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که ارتش عراق توانست 60 پایگاه داعش در شهر تکریت را منهدم کند.

خبر دیگر اینکه 19 نفر از اعضای داعش در یک عملیات نظامی در ناحیه جرف الصخر در شمال بابل توسط ارتش عراق به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 2325045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه