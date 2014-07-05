انهدام 60 پایگاه داعش در تکریت/45 کشته و زخمی در انفجار انتحاری در ناحیه دجله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از وقوع یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی در جنوب تکریت خبر داد.

در این انفجار که در ورودی جنوبی ناحیه دجله (25 کیلومتری جنوب تکریت) رخ داد، 10 نظامی کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع همچنین با انتشار گزارشی به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که ارتش عراق توانست 60 پایگاه داعش در شهر تکریت را منهدم کند.

خبر دیگر اینکه 19 نفر از اعضای داعش در یک عملیات نظامی در ناحیه جرف الصخر در شمال بابل توسط ارتش عراق به هلاکت رسیدند.