رضا درستکار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقتباس و یا کپی فیلم و سریال‌های ایرانی از آثار خارجی گفت: حوزه‌های فرهنگی و هنری ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و قصه‌ها و داستان‌های بسیاری در اشکال مختلف دیداری، نوشتاری و یا شنیداری از یکدیگر متاثر شده‌اند بنابراین اقتباس و یا کپی‌برداری روالی بسیار طبیعی است.

وی ادامه داد: حتی اینکه به صورت نعل به نعل اثری کپی شده و ساخته شود باز هم به نظر من اشکالی ندارد اما باید با ساز و کار فرهنگی ما مطابقت پیدا کند.

این منتقد درباره کپی نما به نمای مجموعه «هفت سنگ» از سریال «خانواده مدرن» که این روزها موجی از انتقادات را در بر داشته است از وجود مشکلی که در نگاه مدیران رسانه‌ای وجود دارد سخن گفت و بیان کرد: مشکل از دیدگاه مدیران رسانه تلویزیون و دوگانگی در رفتار آنهاست. این مدیران در کلام خود را ضد کاپیتالیسم و ضد مادیگرایی و چه و چه معرفی می‌کنند اما در عمل ضد اینها نیستند.

درستکار با بیان اینکه جامعه و مدیران ما دودل هستند و تردید دارند، بیان کرد: به طور مثال 13 تیر ماه قسمتی از برنامه «راز» در شبکه چهارم سیما را دیدم که در آن یکی از مدیران سابق سینما قدرت رسانه‌ای غرب و مخصوصا آمریکا را نقد می‌کرد درصورتیکه از طرف دیگر صداوسیما از صبح تا شب فیلم‌های آمریکا و غرب را پخش می‌کند و خوراک اصلی تلویزیون ما از همین فیلم و سریال‌ها تامین می‌شود بنابراین مدیران ما خود تحت تاثیر شدید هجوم تصویری این رسانه‌ها هستند و نمونه بارز این تاثیر می‌شود کپی نعل به نعل سریال «هفت سنگ» از سریال «خانواده مدرن».

این روزنامه‌نگار و منتقد سینما با تاکید بر اقتباس، آداپته کردن و برگردان در آثار هنری عنوان کرد: این موارد هیچ اشکالی ندارد و همانطور که گفتم حتی کپی نعل به نعل هم اگر با ساز و کار فرهنگی ما مطابقت داشته باشد اشکالی ندارد. ما در این حوزه تحت تاثیر ارزش‌های فنی و تکنولوژیک سینمای بیگانه هستیم اما در مواضع کلامی و بیانی این سینما را می‌کوبیم که این بی‌برنامگی در مدیران تلویزیونی ما بیشتر دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع این تقلید و کپی از برنامه‌ها در دیگر آثار ما هم وجود دارد اما گاهی مثل سریال «هفت سنگ» مردم خیلی سریع‌تر متوجه می‌شوند. برنامه‌های دیگری هم هستند که تحت تاثیر تاک‌شو ها و برنامه‌های سرگرم‌کننده آمریکایی تولید و اجرا می‌شوند و به نظر من هیچ اشکالی هم ندارد. اشکال و ایراد اساسی این است که ما از نوعی دوگانگی برخورداریم، ادعاهای گزافی در مبارزه با سیستم رسانه‌ای غرب داریم اما عملا مطابق با آنچه که می‌گوییم عمل نمی‌کنیم.

درستکار در پایان سریال «هفت سنگ» را بدون در نظر گرفتن کپی آن مجموعه‌ای فاقد ارزش‌های هنری و کیفیت هنری دانست و بیان کرد: اولین وظیفه صداوسیما سرگرم‌کنندگی آن است درحالیکه این مجموعه و در مرحله بالاتر تلویزیون همین اولین وظیفه خود را هم انجام نمی‌دهد.