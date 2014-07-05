برخورد تریلی حمل قیر با دیواره باسکول/ نجات دو کارگر از میان دود و آتش

صید مار 2 متری در ساختمان مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر ، در نخستین حادثه یک حلقه مار 2 متری که به بالکن یک واحد مسکونی پناه برده بود توسط آتش نشانان بدام افتاد.

در پی تماس شهروندان با سامانه 125، مبنی بر مشاهده ماری بزرگ در منزل، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 2 بامداد امروز آتش نشانان ایستگاه 18 را به خیابان قائم مقام فراهانی اعزام كرد.

سید عباس حسینی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این خصوص اظهار داشت:این حادثه دریک ساختمان مسکونی اتفاق افتادو ساکنان یکی از واحد مسکونی با دیدن ماربزرگی در بالکن خود، وحشت زده شده و از آتش نشانی تقاضای کمک کردند.

وی در مورد چگونگی پیدا شدن مار در این ساختمان گفت: مالک طبقه دوم این ساختمان اقدام به نگهداری چند حلقه مار در منزل خود کرده بود که یکی از این مارها بر اثر بی احتیاطی و سهل انگاری صاحبش از داخل واحد مسکونی فرار کرده و به بالکن طبقه پائین(اول) افتاد که موجب ترس و وحشت ساکنان آن شد.

این فرمانده آتش نشانی تصریح کرد: آتش نشانان به محض حضور یافتن در محل حادثه، بلافاصله با استفاده از تجهیزات انفرادی و ابزار مخصوص، این مار بزرگ را بدام انداخته و سپس به محل نگهداری حیوانات وحشی انتقال دادند.

نجات دو کارگر از میان دود و آتش

در حادثه ای دیگر با حضور به موقع آتش نشانان، آتش سوزی ساختمان اداری و تجاری در بلوار میرداماد خاموش و دو کارگر از میان دود و آتش نجات یافتند.

در پی تماس رهگذران و نگهبان یك ساختمان اداری و تجاری با سامانه 125 آتش نشانی مبنی برمشاهده دود از داخل یك ساختمان اداری و تجاری، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 09:38 دیروز آتش نشانان ایستگاه های 89، 11، 29، 43 را به همراه گروه امداد و نجات 13 و دو دستگاه خودروی نردبان و یك دستگاه خودروی حامل دستگاه تنفسی به بلوار میرداماد، جنب متروی میرداماد اعزام كرد.

محمود شادكی مدیر منطقه 2 عملیات در این باره گفت: با رسیدن نیروهای عملیات به محل حادثه، طبقه اول یك ساختمان 8 طبقه از دو مغازه تجاری شمالی و همچنین راهرو كاملاً شعله ور شده و شعله های آتش به طبقه دوم نیز سرایت كرده بود.

وی افزود: آتش نشانان پس از قطع جریان برق و گاز منزل بلافاصله در چندین گروه با استفاده از دستگاه های تنفسی و لوله های آبدهی وارد ساختمان شدند و اقدام به خاموش كردن شعله های سركش آتش كردند.

مدیر منطقه 2 عملیات خاطرنشان کرد: همزمان گروه دیگری از آتش نشانان با رعایت اصول ایمنی 2 نفر از کارگران ساختمانی را كه در میان دود و شعله های آتش گرفتار شده بودند را از ساختمان خارج كردند.

وی گفت: آتش نشانان پس از خاموش كردن شعله های آتش، لكه گیری و ایمن سازی محل حادثه با ارائه توصیه های ایمنی لازم به مالكین به ماموریت خود پایان دادند.

واژگونی خودروی سواری در بزرگراه خلیج فارس

برخورد شدید خودروی پرادو و مزدا با یکدیگر در بزرگراه خلیج فارس، دیگر حادثه امروز بود که نشت بنزین و واژگونی یکی از خودروها را در پی داشت.

در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 مبنی بر برخورد یك دستگاه خودروی تویوتا پرادو با خودروی وانت مزدا، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 17:01 دقیقه روز گذشته آتش نشانان ایستگاه 50 را به محل حادثه در بزرگراه خلیج فارس به سمت قم جنب عوارضی اعزام كرد.

علی باقر پور فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: در این حادثه بر اثر برخورد دو خودرو با یکدیگر یکی از خودروها واژگون شده و هر دو راننده بدون هیچ آسیبی از درون خودرو خارج شده بودند.

وی افزود: در این حادثه خودروی مزدا دچار نشت شدید بنزین شده بود كه آتش نشانان پس از رفع نشتی، خودرو را به حالت اولیه بازگردانده و به حاشیه امن اتوبان منتقل كردند.

گفتنی است؛ آتش نشانان پس از تحویل خودروهای سواری به عوامل راهور به ماموریت خود پایان دادند.

برخورد تریلی حمل قیر با دیواره باسکول فاجعه آفرید

در آخرین حادثه ناتوانی راننده تریلی حامل قیر در کنترل آن برخورد شدید این خودروی سنگین را با دیواره باسکول در پی داشت.

یک دستگاه خودروی حامل 25 هزار لیتری قیر مذاب هنگام حركت با دیوار باسكول برخورد کرده بود که در پی آن قیر مذاب در سطح جاده جاری شده بود و در پی آن راننده در تماس با سامانه 125 این حادثه را اطلاع رسانی کرد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 9:05 دقیقه روز گذشته آتش نشانان ایستگاه 50 را به جاده واوان، تورقوز آباد، خیابان ایران زمین مقابل پمپ بنزین اعزام كرد.

عباس خصالی افسر آماده منطقه 7 عملیات آتش نشانی كه در محل حادثه حاضر بود در شرح حادثه گفت: خودروی تریلی تانكردار ماك حامل 25000 لیتر قیر مذاب با دیواره باسكول برخورد كرده بود كه در اثر این برخورد تانكر از چند قسمت شكاف برداشته و قیر مذاب با فشار از شكافها نشت می كرد.

وی افزود: آتش نشانان با استفاده از نوار احتیاط محل حادثه را ایمن سازی کرده و مواد مذاب را به حاشیه امن جاده هدایت كردند.

خصالی خاطر نشان کرد: آتش نشانان با استفاده از ابزار گوه اقدام به رفع نشتی مواد مذاب كرده و با استفاده از سرلوله تانكر را خنك نمودن كردند.

گفتنی است آتش نشانان پس از تحویل تانكر به عوامل راهور به ماموریت خود پایان دادند.