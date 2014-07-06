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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با مهر:

بررسی افزایش قیمت شیر با حضور لاریجانی در کمیسیون کشاورزی

بررسی افزایش قیمت شیر با حضور لاریجانی در کمیسیون کشاورزی

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در کمیسیون کشاورزی علل افزایش قیمت شیر و راهکارهای جبران آن را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی امروز بعد از ظهر با حضور در جلسه کمیسیون کشاورزی علل و عوامل افزایش قیمت شیر و مواد لبنی را بررسی خواهد کرد.

شکر خدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: دولت یارانه 190 تومانی شیر را حذف کرده و علاوه بر این 110 تومان نیز به قیمت شیر افزوده است که این اقدام موجب به افزایش حدود 400 تومانی قیمت شیر شده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز جدی کودکان و زنان به مواد لبنی گفت: این اقدام مشکلات جدی را برای خانوارها و سلامت آنها ایجاد خواهد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی به دنبال راهکارهایی برای جبران این افزایش قیمت و بازگرداندن مجدد شیر و مواد لبنی به سبد خانوار است.

کد مطلب 2326188

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