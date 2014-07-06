افزایش نرخ بارنامه های استان مرکزی از گلایه های تولید/ نوسازی ناوگان حمل و نقل باری به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار استان مرکزی دراین نشست که ظهر یکشنبه در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به افزایش نرخ بارنامه ها طی سالجاری در استان مرکزی گفت: اگر چه این افزایش نرخ تنها در یک مرحله و بعد از اعتراض فعالین این عرصه صورت گرفت اما این افزایش تنها یک افزایش 15 تا 18 درصدی بوه که در کنار افزایش سایر هزینه ها از جمله سوخت و غیره غیرمنصفانه نیست.

محمد حسین مقیمی با بیان این که افزایش نرخ بارنامه در استان مرکزی کمتر از کشور است افزود: استان مرکزی از لحاظ نرخ بارنامه در بیست و پنجمین جایگاه کشور قرار دارد و این مساله بیانگر آن است که 24 استان نرخ بارنامه بالاتری نسبت به استان مرکزی دارا هستند.

مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل استان مرکزی نیز در سخنانی گفت: تا پایان سال 1392 تعداد 395 هزار دستگاه کامیون در سراسر کشور در حوزه حمل و نقل بار فعال بوده که از این تعداد هشت هزار و 929 دستگاه در استان مرکزی موجود است.

مشرفی میزان بار جابجا شده طی سال گذشته در کشور را 381 میلیون تن عنوان کرد و گفت: این رقم در استان مرکزی طی سال گذشته 17.1 میلیون تن بوده و این مساله بیانگر آن است که استان مرکزی 4.5 درصد از سهم جابجایی بار در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی میانگین متوسط جابجایی بار در کشور را 17.1 میلیون تن در سال برشمرد و افزود: استان مرکزی 5 میلیون تن در سال بیشتر از میانگین کشوری در حوزه جابجایی بار عملکرد داشته است.

مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل استان مرکزی گفت: همچنین براساس امار موجود تعداد سفر کامیون های انجام شده در کشور رقمی معادل 27 میلیون سفر است این در حالیست که در استان مرکزی یک میلیون و 122 هزار سفر کامیون انجام شده است.

مشرفی ادامه داد: میانگین بار جابجا شده توسط هر کامیون در استان مرکزی را 15.2 تن برشمرد و گفت: این رقم در کشور 14.2 تن توسط هر کامیون به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به مساحت طی شدده توسط کامیونها در سراسر کشور را 492 کیلومتر عنوان کرد و گفت: کامیون های استان مرکزی با طی مسافت 116 کیلیومتر کمتر از میانگین کشوری 376 کیلومتر را به طور متوسط طی کرده اند.

87 درصد ناوگان حمل و نقل بار کشور خصوصی است

مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل استان مرکزی در ادامه به ترکیب ناوگان حمل و نقل باری کشور اشاره کرد و گفت: 78 درصد ناوگان حمل و نقل بار کشور خصوصی و تک واحد هستند.

مشرفی ادامه داد: از مجموع ناوگان حمل و نقل پایانه های کشور 4 درصد دولتی، 9 درصد تعاونی و 87 درصد به صورت خصوصی و تک واحدی هستند.

وی افزود: بزرگترین مشکل ناوگان حمل و نقل باری کشور تک واحدی بودن آنهاست و این مسئله باعث شده تا شرکت حمل و نقل باری قوی در کشور وجود نداشته باشد.

مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل استان مرکزی گفت: نبود شرکت های حمل و نقل باری توانمند باعث شده تا رقابتی در حوزه نرخ گذاری صورت نگرفته و این مسئله باعث شده تا از سال 88 شورای اقتصاد نرخ بارنامه ها را توافقی اعلام کند.

مشرفی ادامه داد: اگر چه در کشور بالغ بر یک هزار و 800 نو کالا توسط حمل و نقل باری جابجا می شود و هر یک از این کالاها در نوع واحد یک کالا محسوب می شوند اما هر یک از این کالاها دارای چند مالک است و امکان نرخ گذاری واحد در حوزه باربری آنها وجود ندارد.

نوسازی ناوگان حمل نقل باری در استان مرکزی به صفر رسیده است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی در ادامه از بی توجهی به نوسازی ناوگان حمل و نقل باری استان انتقاد کرد و گفت: افزایش هزینه ها باعث شده تا نوسازی ناوگان حمل و نقل در استان مرکزی به صفر برسد.

مشرفی ادامه داد: افزایش قیمت کامیون در کشور باعث شده تا میزان سرمایه گذاری در این حوزه سال به سال کمتر و کمتر شده تا جایی که دیگر امروز کسی توان خرید این خودروها را ندارد.

وی با بیان این که اکثر کامیونهای فعال در استان مرکزی دارای عمری 40 – 50 ساله اند گفت: در چند سال اخیر کامیون های وارداتی از چین به سیستم ناوگان حمل و نقل باری استان وارد شدند که متاسفانه کیفیت آنها بسیار پایین است.